Marc Anthony llega al streaming con “Una Noche”

El cantante Marc Anthony se alista para su primer concierto en formato virtual, informó Ocesa al revelar que el próximo sábado 17 de abril, el reconocido ícono de la salsa ofrecerá un espectáculo único en su tipo a través del show inédito “Una Noche”.

Ocesa compartió que este primer convierto streaming de Marc Anthony será transmitido en vivo desde Miami: “Se trata del primer y único concierto livestream del astro neoyorquino que llevará por nombre ‘Una Noche”, explicó en su comunicado sobre el show que a partir de hoy activará la venta de sus boletos en eticket.mx.

TWITTER

“La vida nos ha cambiado… indudablemente. Pero la música sigue siendo un cable a tierra para todos. Nos permite seguir manteniendo viva la ilusión, el amor y la alegría. Y aunque por seguridad no podamos estar todavía frente a frente, estoy seguro de que este concierto creará una magia increíble, que logre conectarme con mi público, donde quiera que esté y con todos los que necesiten un toque de música para seguir adelante; para mantener la ilusión por la vida”, señaló Marc Anthony.

A través de sus redes sociales como Facebook –con más de 18 millones de seguidores- Marc Anthony ha compartido detalles sobre la realización de este espectáculo con breves videos, además de invitar al público a seguir las nominaciones y votaciones de los Latin American Music Awards, en donde está como favorito en la terna de Artista Tropical.

Ocesa confirmó que esta producción contará con la dirección del reconocido director creativo, ganador del GRAMMY y fundador de Elastic People: Carlos Perez (Despacito, Vivir Mi Vida, Esta Rico Apple Music Latin Playlist Branding, Spotify’s WY Live from The Hit Factory), además de tener la producción de Magnus Studios. La promoción y distribución del evento, a nivel mundial, estará a cargo de Loud And Live y Loud And Live Studios respectivamente, una de las empresas con mayor experiencia en eventos con audiencias globales.

A la fecha Marc Anthony es el artista con más de 70 hits número 1 en la lista de Billboard (Latino), siete veces ganador del GRAMMY y Latin GRAMMY, y cuenta con más de 30 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

¿Quién es Marc Anthony?

De descendencia puertorriqueña, nació en Nueva York en 1968. Desde muy joven se dedicó a la música, hasta que en 1993 logró popularidad en el mundo de la salsa gracias a su versión del tema de Juan Gabriel Hasta que te conocí. Desde entonces, ha lanzado 13 álbumes de estudio que lo convierten en el artista de salsa más popular a nivel mundial.

El cantante ha realizado colaboraciones con La India, Jennifer Lopez, Ricardo Arjona, Gente de Zona, Alejandro Sanz, Maluma, entre otros artistas internacionales. También ha participado en películas y ha sido compositor y cantante en diferentes agrupaciones. Actualmente está considerado como uno de los artistas más influyentes de su tiempo y un verdadero embajador de la música y la cultura latina.

jb