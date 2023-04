La luna de miel entre el cantante Marc Anthony y Nadia Ferreira habría llegado a su final, apenas tres meses después de su boda, y es que hay medios que reportan su divorcio.

Una de las parejas más mediáticas del año, que tuvieron a inicios de este 2023 una boda de ensueño llena de figuras internacionales y celebridades, habría tronado.

Ni un bebé que viene en camino, el cual confirmó la pareja semanas después de su enlace matrimonial, sería motivo suficiente para detener el truene entre el salsero, de 54 años, y la modelo paraguaya de 23.

"Parece que está separado Marc Anthony con esta chica, pobre, quedó embarazada. Parece que la cosa está rara, ella está en Miami, él está en otro lado. Él se la quiere sacar del lado, evidentemente que se casaron porque ella está embarazada y él no tiene problema en pagar tanto dinero hasta que ella se consiga otro hombre", mencionó Javier Ceriani, del programa "Chisme No Like".

En dicho espacio se detalló que la relación entre el cantante y la modelo habría sido por puro interés económico de ella, quien en el pasado tuvo ya una pareja mayor y adinerada.

CT