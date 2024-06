Para nadie es sorpresa que Barbara del Regil conocida actriz mexicana regularmente se encuentra en el ojo de la polémica, esto debido a sus diferentes declaraciones donde se le ha atribuido tener actitudes clasistas, discriminatorias, gordofobicas y violentas.

Desde luego los comentarios, discrepancias y algunos ataques a hacia su persona no quedan exclusivamente para ella, siendo su hija Mar de Regil quien en más de una ocasión se ha visto empapada de la polémica ya se por conexión a su madre o por merito propio , tal es el caso de su más reciente experiencia en redes sociales donde tras felicitar a la pareja de su mamá (Fer Schoenwald), recibió diferentes comentarios poco agradables para Mar.

¿Qué ocurrió con Mar de Regil y la felicitación a la pareja de su mamá?

Fernando Schoenwald es el actual esposo de Bárbara de Regil, quien a través de los años ha fungido como figura paterna de Mar de Regil, primogénita de la famosa protagonista de “Rosario Tijeras”, ante esto no es de extrañar que la hija de Bárbara exprese cariño hacía Fer particularmente el día de su cumpleaños, no obstante, usuarios en redes sociales criticaron tal acción recordándole que Fernando de hecho, no es su padre biológico.

A través de redes sociales Mar de Regil felicitó a su padrastro por su cumpleaños, acompañado de una serie de fotografías demostrando que él ha sido su figura paterna desde hace varios años.

“Happy birthday ! Te amo con todo todo mi corazón papi, te deseo todo lo bueno de este mundo”.

Comento la hija de Bárbara de Regil, para felicitar a Fernando Schoenwald su padrastro. No obstante, tras esta publicación y una vez viralizada diferentes usuarios en redes sociales expresaron su descontento expresando a través de sus comentarios diferentes posturas en contra de esta acción.

“Ni es tu padre”

“No es tu papá, ridícula”

“Ese no es tu papá”.

Comentan usuarios de Instagram tras la felicitación de Mar de Regil. Sin embargo, otros usuarios respetaron esta felicitación y expresaron su descontento ante los comentarios de desacreditación por el sentimiento paterno que Mar siente por su padrastro.

“La verdad que los seres humanos estamos muy mal ese tipo de comentarios de que no es su papá osea es el hombre que crio y a estado en la vida de esa joven por supuesto que es su papá se ha ganado ese puesto y para las personas que ven cosas indesentes así está su alma y mente". Comparte una usuario ante lo ocurrido.

BB