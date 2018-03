Manuel Medrano, listo para seducir

El cantante colombiano Manuel Medrano regresa a la ciudad para presentarse en concierto mañana a las 19:00 horas, teniendo como escenario Foro Sur (López Mateos Sur 9020). La estrella de la voz seductora busca complacer a los tapatíos con las canciones que lo han llevado a ganar dos Grammy Latinos. Este espectáculo sirve también como preámbulo al nuevo disco que ya prepara.

“Ya he tenido la oportunidad de ir a cantar a Guadalajara unas tres veces en los últimos años y es algo muy gratificante para mí. Soy fan de México y esta ciudad me encanta, son un público que nos ha recibido de una manera increíble, cada vez que vamos el público crece y qué felicidad da el ir a visitarlos”, comparte Manuel en entrevista.

El cantautor que ha tenido gran éxito con el sencillo “La mujer que bota fuego” a dueto con Natalia Jiménez, tiene mucha expectativa de conocer Foro Sur, le han contado que es una sala de conciertos muy bella y ya quiere descubrirla. “Llevamos preparado un show increíble, viajamos con todo mi equipo de Colombia, con toda mi banda y el equipo técnico, el show de luces es increíble, también con visuales, será un espectáculo muy interesante, no se lo pueden perder”.

Destaca Manuel que siempre se ha sentido muy afortunado por la respuesta del público que lo sigue, pues se saben todas sus canciones, por eso es que le gusta interactuar mucho con sus seguidores para que la velada sea aún más especial.

“La mujer que bota fuego” fue solo una canción para que la gente siguiera teniendo presente a Manuel, pero señala que ya está por meterse a grabar al estudio para preparar nuevos temas, donde se sumergirá en otros estilos, sin dejar de lado las letras seductoras de amor y desamor que siempre lo han acompañado. “Los últimos dos años he estado escribiendo las canciones que vamos a grabar para mi próximo disco, a final de mes estaré entrando al estudio, esperamos poder lanzar música nuevas en los siguientes dos meses, y pues será completamente inédito, quiero que sea una sorpresa para el público”.

Orgulloso de su patria

En este momento Colombia es el foco de atención a nivel musical, pues donde están surgiendo las nuevas estrellas de la música, como él y como otros intérpretes de urbano, y para este nuevo disco Manuel no descarta mezclar algo de este género en su propuesta musical. “Me llena de orgullo saber y ser testigo de toda la música que está saliendo de Colombia para el mundo y de la aceptación que tiene el mundo para con la música colombiana. Soy muy fan de todos los artistas que son de este país y me encanta la música urbana, y sí, vamos a experimentar otros géneros en mi nuevo disco, pero todavía no sé si en el género urbano, yo le tengo mucho respeto y en el momento en el que lo haga también quiero que sea una sorpresa para mi público y hacerlo bien”.

Va por más

Apenas salga la música nueva, Manuel hará una gira de presentaciones por México, América Latina y con miras a Europa.