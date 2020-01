Manuel García-Rulfo, el nuevo antihéroe

El actor tapatío Manuel García-Rulfo estrenó en Netflix su reciente cinta “Escuadrón 6”, en la cual comparte créditos con Ryan Reynolds y se pone bajo las órdenes del director Michael Bay. Este filme de acción y adrenalina es uno de los proyectos que consolidan al histrión en la Meca del cine hollywoodense.

“Esta es una película enorme, Michael Bay está en su máximo: la película no para, no te deja ni respirar, está muy divertida. Yo estoy orgulloso porque es un filme que tiene de todo, tiene un poco de drama cuando conoces a los personajes, tiene sus toques de comedia y una gran acción. Lo padre es que (el director) casi no usó efectos especiales, casi todo es análogo, filmado en Florencia con los carros volando por ahí”, comparte en entrevista con esta casa editorial.

En la trama, Manuel interpreta a “Tres”, quien es parte de un grupo de antihéroes; nadie sabe su nombre real, todos tienen un número, Reynolds por ejemplo es “Uno”. También participan los actores Mélanie Laurent como “Dos”, Ben Hardy como “Cuatro”, Adria Arjona como “Cinco”, Dave Franco como “Seis” y Corey Hawkins como “Siete”.

“Escuadrón 6” son personas de distintos rincones del mundo que son las mejores en lo que hacen y fueron elegidas no solo por sus habilidades, sino también por su singular deseo de eliminar el pasado para cambiar el futuro. La misión es que ellos y su líder –“Uno”– jamás sean recordados, pero que sus acciones no pasen al olvido.

“Se hizo la acción a la vieja escuela, por eso es que Michael es tan fregón. La cinta, desde la primera secuencia, es impresionante”, externa Manuel.

El cuadro de actores que presenta el filme refleja una multiculturalidad que le da mayor frescura a la trama: “Eso me gustó mucho, se hace algo más interesante y más real. Yo, por ejemplo, el grupo que tengo de amigos es de todo el mundo, de todos los colores. Entonces (esta historia) sí es más padre, más dinámica, hay gente que se quiere ver representada ahí en la pantalla y eso está padre”.



Construyendo a "Tres"

En cuanto a la construcción de su personaje, Manuel comparte que trabajó muy de la mano con Michael Bay acerca de la visión que él tenía sobre este rol: “Hablamos mucho de una persona que es un sicario muy importante en los años de Pablo Escobar, que se reformó y escribió su biografía y empezó a ayudar a gente que andaba por malos pasos y demás. Me basé mucho también en mi imaginación, de lo que yo creía cuando leía el guion”. También tomó recursos en cuanto a la sinergia con el vestuarista, quien le dio elementos para redondear al personaje.

Detalla que antes de comenzar a grabar, tuvieron un mes de preparación él y sus compañeros, para entrenar ocho horas diarias sobre tácticas de guerra y demás para darle mayor veracidad a la historia y los personajes: “Es muy divertido, aprendí a manejar moto, tengo una escena donde salgo en ella, vamos, nunca me había subido a una moto de dos ruedas, y ahí aprendí; este tipo de películas te dan mucho esto, como montar a caballo, usar pistolas y demás, qué se yo”, finaliza.

Manuel García-Rulfo. El actor posa durante una escena de “Escuadrón 6”, junto al resto del elenco. El cuarto de izquierda a derecha es Ryan Reynolds.

En la variedad está el éxito

Durante su trayectoria como actor, Manuel ha estado explorando distintos géneros y diversas temáticas, desde la óptica del cine comercial, pero también la de autor y sin dejar de hacer películas en su país natal: “Me gusta hacer de todo y explorar de todo mientras sea una historia que quiera contar y que el personaje me emocione realizar, que tenga retos el proyecto. Me gusta explorar en la comedia, la acción y el drama”.

La fuerza latina cada vez toma mayor protagonismo en los proyectos que se hacen en Hollywood, actores como Manuel están teniendo participaciones estelares tanto en cine como en televisión: “Es importantísimo que todo el mundo se quiera ver representado en la pantalla grande, y la industria se está dando cuenta del potencial que tiene esto y ahí vamos poco a poco”.

El actor evaluó el 2019 como un año de momentos buenos y malos, “unos llenos de satisfacción y otros de desesperación, pero siempre me quedo con las enseñanzas y los aprendizajes”.

En marzo del 2020 espera que se estrene “El rey de todo el mundo”, cinta que filmó en Jalisco; además, ahora está haciendo una película en Pittsburgh que es de Netflix y que vería la luz a finales del próximo año; de hecho, cuando tomó la llamada para esta entrevista se encontraba en rodaje de la cinta que llevará por título “Sweet Girl” y donde compartirá créditos con Jason Momoa.

TOMA NOTA

En dónde lo has visto

“6 underground”.

“Los 7 magníficos”.

“Murder on the Orient Express”.

“Perfectos desconocidos”.

JL