Manolo Caro, cazador de divas

Uno de los creativos contemporáneos más mediáticos de la industria del entretenimiento en México es el tapatío Manolo Caro, quien luego del éxito de su serie “La casa de las flores”, ahora disfruta de un reconocimiento internacional que lo tiene recorriendo diversas latitudes, entre ellas Colombia y España, siempre para hablar del fenómeno que ha sido este proyecto de Netflix.

Pero como todo hijo prodigo, siempre tendrá que volver al lugar que lo vio nacer y esto sucede de la mejor manera, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde el cineasta fue reconocido con el Premio Maguey como un director que a través de su arte, normaliza y realza de manera natural a los personajes diversos de sus historias.

“Es un placer para mí estar en Guadalajara y también estar en medio del rodaje de la segunda temporada (de “La casa de las flores”) que estoy haciendo para Netflix. Entonces, tomarme estas horas para venir y compartir con ustedes es increíble, siempre es un placer venir a la tierra donde crecí y donde estudié”.

“Agradezco a los organizadores del Premio Maguey por haber pensado en mí y darme la oportunidad de hablar de temas que son importantes y darle visibilidad a ciertos grupos y tocar con normalidad, como debe de ser, temas que me atañen, que me importan y que han estado presentes dentro de mi filmografía, mis obras de teatro y ahora con el proyecto en streaming que tengo con ‘La casa de las flores’”.

La noche del sábado en el Teatro Estudio Cavaret, Manolo recibió el galardón de Premio Maguey de manos de sus amigos y cómplices Manuel García Rulfo y Juan Pablo Medina. En el evento también estuvieron Paco León y Juan Manuel Bernal, entre otros. Al respecto el director dijo sentirse querido por estos hombres que lo han acompañado a lo largo de su trayectoria.

“Siempre uno va buscando una familia creativa con la que empiezas a compartir con quien tienes ciertos temas, ciertos proyectos que tocar. Manuel es como mi hermano, nos conocemos desde que éramos unos niños aquí en Guadalajara, así que fue muy especial estar con ellos esa noche”.

Las sorpresas que vienen

Si bien Silvia Pinal confirmó en el programa “Intrusos” de Televisa que sería parte de la segunda temporada de “La casa de las flores” y que estaba muy emocionada por esta noticia, Manolo no confirmó del todo que la diva mexicana esté en el reparto, pero dijo que si ella ya lo anunció, quiere decir que las negociaciones deberán de ir muy bien.

“Me encantaría. Yo feliz, ¿quién no va a estar feliz de trabajar con una personalidad como Silvia Pinal? Soy amigo de ella, de Stephanie Salas, de Camila, de Michelle. Sería como un sueño, es hablar con la última gran diva que ha dado nuestro país. A la señora Pinal la conocí hace muchos años cuando hice una obra con Stephanie Salas, a veces me toca estar en su casa platicando y de ahí surgió la idea (de que aparezca en la serie) y que ojalá se concrete”. Desde hace más de un mes que arrancaron las filmaciones de la segunda temporada, primero en España y ahora en México. “El rodaje en España fue impresionante, el recibimiento que ha tenido la serie en Europa, no solo en ese país, ha sido asombroso, nos ha tomado por sorpresa, jamás lo veíamos venir, por eso tuvimos la fortuna de hacer las primeras semanas de la segunda temporada en Madrid, ahora ya llevamos tres semanas en la Ciudad de México, aún nos queda un largo camino que recorrer, esperemos que la segunda temporada pronto tenga fecha y se las podamos comunicar, pero seguramente será en el último trimestre del año”.

Mariana Treviño, otra flor de su jardín

Una de las musas más importantes en la carrera de Manolo es la actriz Mariana Treviño y señala que le ha escrito un personaje hecho a su medida para esta segunda temporada. Con respecto a otros actores nuevos que se integran, dijo que ya arrancaron grabaciones con Anabel Ferreira y Flavio Medina, “Loreto Peralta está por iniciar grabaciones, se integran María León, Eduardo Rosa y Mariana Treviño, quien está fenomenal, es un personaje que escribí para ella, desde la primera vez que se me planteó hacer un nuevo proyecto con Netflix, sabía que no iba a poder contar con ella en el reparto porque estaba terminando ‘Club de Cuervos’ y justo las cosas se dieron porque esta serie lanzó su última temporada y yo renové por una segunda. Entonces, la van a ver en un personaje totalmente diferente y les va a causar mucha expectativa”.

Finalmente dijo que “La casa de las flores” lo mantendrá ocupado de aquí hasta diciembre del 2019, porque de una vez estará rodando la temporada tres, “la serie me tiene ocupado, porque haré la temporada tres que seguramente será la temporada final, estoy escribiendo como loco, son muchos capítulos, obviamente tengo un equipo maravilloso de escritores que están mano a mano conmigo generando estas historias”.

La temporada tres se verá en 2020. Sobre los proyectos que están pendientes por hacer, señala Manolo que está en el aire un musical, “siempre se me ha pedido y me encantaría hacerlo”.