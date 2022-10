Maná: "Les vamos a dar absolutamente todo"

Hoy sábado 29 de octubre en el Estadio Tres de Marzo, en punto de las 21:00 horas, la banda tapatía Maná se reencontrará con su público. La gira que presentan con el respaldo de Ocesa lleva por nombre “México Lindo y Querido”. Al respecto, Alex González, baterista del grupo de rock habla en exclusiva con EL INFORMADOR.

“Ya casi son siete años que no hemos tocado en casa, y la verdad es que es muy emocionante saber que desde hace muchos meses ya estaba agotado el Tres de Marzo. En esta ciudad, Guadalajara, fue donde comenzó todo en 1987 cuando nos formamos como Maná y salió el primer disco. Así que bueno, el poder regresar después de dos años de una terrible pandemia y poder volver a ver a tanta gente y también poder convivir con nuestros familiares y amigos, pues será una noche de gran celebración”, comparte.

Reitera que este show se trata justamente de celebrar la vida y honrar a quienes se fueron tras la pandemia, pero también es festejar su historia como banda y por supuesto también a la ciudad que los vio crecer. “Hemos trabajado una lista de canciones que trata de abarcar muchos de nuestros grandes éxitos; es un concierto que dura más de dos horas, hay unas buenas sorpresas por ahí. Y más que nada es un concierto lleno de muchos éxitos y lo que queremos es que la gente de principio a fin esté cantando, bailando y brincando, de verdad que se la pasen muy bien. Lo que sea de cada quien, Maná tiene fama de que en su conciertos la gente se va muy contenta, siempre tratamos de dejar un mensaje positivo dentro de las cosas que de repente Fher (vocalista) dice en los conciertos”.

Alex también sabe que irán diferentes generaciones y familias a este show, así que se trata de pasarla bien. Maná de hecho viene de una residencia muy exitosa de Estados Unidos. “Con toda esta situación tan lamentable de la pandemia, nosotros quisimos ser muy precavidos en no inmediatamente lanzarnos a hacer una gira muy grande, por eso decidimos ir poco a poco, haciendo lo de la residencia en Los Ángeles, hicimos 12 conciertos sold out en The Forum, ninguna banda había logrado esto y pues nos sentimos muy agradecidos con los fans. Y por otro lado, como vimos que también México iba abriendo foros y espacios para tocar, decidimos hacer esta gira de pocos conciertos de ‘México Lindo y Querido’, pero todos en estadios, hicimos en Tijuana, Mexicali, Monterrey y ahora sigue Guadalajara, y remataremos con un conciertazo con capacidad máxima en el Foro Sol y así es como vamos a terminar este año”.

Alex reconoce que Maná es una banda muy espontánea, así que le pide al público que llegue al estadio con ganas de disfrutar lo que les van a presentar, “les vamos a dar absolutamente todo, hay más de 90 toneladas de equipo. Independientemente de donde la gente esté sentada, van a escuchar alucinantemente bien a la banda”, resalta además que el escenario, las pantallas y la iluminación también están muy bien montados.

“El poder volver a pisar el escenario de Guadalajara es algo que de verdad nos emociona mucho, es la tierra que nos vio nacer”.

La intención es continuar con más fechas, seguir desarrollando sus presentaciones. “Ya hemos estado hablando de que el año que viene, comenzar a trabajar en un nuevo álbum de estudio, comenzar a componer canciones inéditas para posteriormente tratar de grabar a finales del año que viene”.

Personalmente, Alex comparte que viajará a Madrid para tocar en el montaje “La Malinche” de su amigo Nacho Cano. Además, viene el nuevo álbum de De La Tierra, su proyecto alterno de metal latino; el reciente sencillo se lanzará a finales de noviembre: “Y ahí sigo también con lo de mi tequila Mala Vida que cada vez más se da a conocer; sobre todo, en el mercado de Estados Unidos”; además, expresa que también el tequila se vende en Canadá, España y por supuesto en Guadalajara.

CT