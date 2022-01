Mamoru Hosoda, el nuevo diamante del anime

La visión que Mamoru Hosoda tiene sobre el anime de su natal Japón lo lleva a intentar revolucionar no solo las técnicas con las que los mangas, por ejemplo en su caso, son adaptados a las pantallas, sino que desde la narrativa ha puesto discusiones sobre la mesa respecto al mensaje que estas historias, llenas de ficción y fantasía, pero también de crítica social, presentan a una audiencia que cada vez está más dispuesta a romper con los clichés usuales.

Nacido en 1967 en Kamiichi (distrito de Nakaniikawa), Mamoru Hosoda es considerado como el futuro de la animación japonesa, no solo por el impacto internacional que sus historias proponen, sino por hacer frente a lo que él considera una industria narrativa que no ha sido justa con los personajes y los entornos y contextos en los que son situados, y aunque es considerado como el sucesor del aclamado realizador y animador Hayao Miyazaki, su visión es distante a la del creador del Studio Ghibli.

Ante el estreno que tendrá “Belle” este 20 de enero en los cines de México, el más reciente filme de Mamoru, la industria de animación, en especial en Europa y Japón, retoma discusiones sobre las propuestas de Hosoda y las libertades que se ha tomado para reinventar el sentido del anime y el camino que busca consolidar desde que debutó sus primeras obras cinematográficas más independientes como “La chica que saltaba a través del tiempo”, que en 2006, puso al cineasta en el mapa con un concepto más vanguardista y con una nueva escuela en la construcción de tramas y personajes.

Un sello propio

El trabajo de Mamoru Hosoda comenzó a tomar relevancia desde el que estudio Studio Ghibli, fundado por Hayao Miyazaki, lo integró a su equipo principal de desarrollo creativo para la realización de lo sería la película “El increíble castillo vagabundo”.

Sin embargo, y aunque se ha confesado haber sido admirador de Miyazaki y sus obras, el no coincidir en conceptos creativos y la perspectiva que deberían tener los personajes, obligó a Mamoru a renunciar al proyecto y buscar más oportunidades llegando al también respetado estudio Madhouse.

El choque creativo ha sido constante en Mamoru Hosoda en estudios que no están bajo su cargo y eso también lo motivó a fundar, en 2011, la casa productora Studio Chizu, junto al también productor y director Yuichiro Saito, con quien encontró un cómplice perfecto para desarrollar sus propias historias, dando como resultado obras como “Mirai, mi hermana pequeña”, largometraje que logró su estreno en el Festival de Cannes en 2018 y ser nominado al Oscar en la categoría de Mejor película de animación.

La formación artística de Mamoru Hosoda en las técnicas plásticas, principalmente en el óleo, ha sido un factor que los fans del anime resaltan del cineasta, que estéticamente establece un estilo distinguible calificado por muchos como elegante y vanguardista con el que crea escenografías más envolventes para que los personajes tengan un desarrollo más realista en la historia. Largometrajes como “Los niños lobo Ame y Yuki” y “Summer Wars” lograron que Mamoru Hosoda reciba premios como Mejor filme animado en el Festival de Oslo, la Academia Japonesa, el Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cine de Anaheim, además de quedarse en la recta final de las candidatas a las nominaciones del Oscar.

Envuelto en la polémica

Las posturas de Mamoru Hosoda sobre el anime han divido a la audiencia consumidora de esta industria, por un lado, se resalta su ingenio por explorar contextos diferentes en sus historias como “El niño y la bestia”, que en 2015, se convirtió en un fenómeno al ser comparada con el impacto que logró en su momento “El libro de la selva”, y ser durante su semana debut la película más taquillera en Japón.

En contraparte, Mamoru -director de películas de Digimon y la sexta entrega de “One Piece”- se ganó la crítica ante sus dichos expresados hacia la obra de Miyazaki y en general de la historia del anime japonés, pues hace hincapié en que la gran mayoría de las historias marginaron por décadas a los personajes femeninos y distorsionan u omiten situaciones realistas sobre los desafíos y problemáticas que enfrentan ellas.

Las críticas han trascendido hasta reflexionar sobre los avances y apertura que, por ejemplo, Miyazaki logró en la industria anglosajona al ser ganador del Oscar por “El viaje de Chihiro” en 2002, pero también a discutir sobre si realmente la narrativa japonesa necesita del respaldo de la Academia estadounidense y otros mercados para ser valorada.

Va por la corona del metaverso

El nuevo filme “Belle” de Mamoru Hosoda -estrenado en 2021 en Festival de Cannes- propone una versión peculiar sobre la trama esencial de “La bella y la bestia”, pero llevada a un escenario contemporáneo, en donde su protagonista “Suzu Naito” rompe con el cuento de hadas tradicional al estar sumergida en el mundo digital que ha denominado como “U”, una especie de metaverso como el que también ha propuesto Mark Zuckerberg, creador de Facebook.

“Siempre me gustó el personaje de la bestia por su duplicidad. En el exterior es temible y agresivo, pero por dentro resulta ser una persona muy sensible. Creo que todas las personas tenemos también esa duplicidad. Mostramos a la sociedad un rostro, pero hay otro que no mostramos. Y ese es el rostro de quien somos en lo más profundo”, expresó recientes entrevistas Mamoru Hosoda sobre la trama principal de “Belle”, que tendrá su estreno en México el 20 de enero de este año a través de Cinépolis con distribución de Corazón Films México.

MQ