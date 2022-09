Maluma estrena su nuevo sencillo titulado "Junio", el cantante colombiano lo presentó anoche en Miami en los Premios Billboard con una presentación de por lo menos 30 bailarines y músicos.

Cambiando su característico estilo "dembow" del reguetón por uno más pop, pero con toques de rap. Juan Luis Londoño, el característico Maluma, presentó en los Premios Billboard "una alegre y romántica canción pop-urbana que habla de la atracción que te hace sentir esa persona especial", declaró su agencia de comunicaciones.

Una de las líneas dice "Me das calor como si fuera verano en junio" en su videoclip que comienza con una escana de rezos a Dios para conseguir el amor de una joven, y dice: "Diosito, por favor, hágame este milagrito; no me ignore, negrita".

El cantante de "Felices los cuatro" sorprendió ayer en la gala de los Billboard no solo con este estreno, que culminó con un beso a su novia, Susana Gómez, al bajarse del escenario, sino porque acudió a la gala con dos nuevas artistas colombianas, la cantante pop urbana Abril y la cantante regional pop Paulina B.

Se trata de las dos primeras artistas firmadas a su nueva compañía discográfica, Royalty Records, una disquera que presentó hace dos semanas, como parte de su compañía Royalty World INC con el que firma varios negocios, incluidos los videoclips a través de la productora Royalty Films, su marca de moda, Royalty By Maluma, y la marca de mezcal que lanzó hace unos meses.

