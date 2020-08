Maluma Baby "desnuda" a Papi Juancho

En un divertido ejercicio periodístico, Maluma Baby se dio a la tarea de estrenarse como reportero, y su primera vez fue con una entrevista a Papi Juancho; sí, al “personaje” que le da nombre al disco que lanzó hace pocas semanas tras la presentación del sencillo titulado “Hawái”, cuyo video ayer registró 68 millones de vistas en YouTube, en sólo tres semanas.

Durante 10 minutos, se ve a Maluma haciendo contraplanos con su alter ego e inicia la autoentrevista diciendo: “Yo nunca había entrevistado a nadie en mi vida, pero hoy tengo aquí a un personaje que me está volviendo loco, pero me dijo que tiene muchas cosas que contar y por ello voy a entrevista a Papi Juancho”.

La entrevista la inició el intérprete de “Felices los 4” con la pregunta: ¿Quién es Papi Juancho? A lo que el “personaje” respondió: “Tú te acuerdas del ‘Dirty boy’, pues él ya creció y ahora es Papi Juancho”. En seguida le cuestionó cuáles son sus canciones favoritas del disco “Papi Juancho” —mismo que actualmente es el número uno en Apple Music—: “La principal es ‘Cielo a un diablo’, seguida de ‘Bella-K’, ‘Madrid’, ‘Parce’ y ‘Ansiedad’”

Actualmente, la apuesta de los cantantes es lanzar un sencillo y arriesgar todo por él; sin embargo, el colombiano se la jugó y presentó una propuesta de un disco con 20 canciones: “Llevo demasiado tiempo haciendo música, desde antes de la cuarentena; así que sería una falta de respeto no mostrarle al público todo lo que he hecho… La verdad. No quiero guardarme nada. Al final del día, si yo me muero, el señor disquero, los productores y todo el mundo se va a llevar un billete… Y pues yo tenía que sacar la música ya. La música hay que disfrutarla en vida”, compartió Papi Juancho ante la pregunta: ¿Por qué 20 temas para tu nuevo disco?

—M: ¿Es cierto que Jay Z y Justin Timberlake, Kanye West y Drake querían trabajar contigo; querían ser parte del disco “Papi Juancho”?

—PJ: La verdad sí, me rogaron (risas). Estoy bromeando, en realidad para este álbum yo quería trabajar con los artistas que me han influenciado, por ello invité a Randy, Ñejo & Dálmata, Yomo, entre varios más. Y es que este disco es bien personal y quería hacer este material de todo mi gusto y por eso seleccioné a estos artistas.



—M: Al igual que me ocurre a mí —Maluma—, todo lo que tú haces —Papi Juancho— lo critican; ¿por qué crees que es así?

—PJ: Les voy a decir una cosa, todas las críticas que me tiren a mí, inmediatamente se convierten en bendiciones; así que sigan criticando. Yo sólo les mando energía positiva… Pero, apunten bien los haters, por más mala onda que me tiren, más buena vibra yo voy a tener y voy a seguir ganando.

El lanzamiento de “Hawái” causó polémica, pues se dijo que Maluma compuso ese tema pensando en su ex, la modelo Natalia, quien ahora es pareja del futbolista Neymar. Así que la siguiente pregunta es un must en esta charla:

—M: ¿Actualmente, estas “ennoviado”?

—PJ: Obvio, yo estoy enamorado de la vida… Sino, ¿de dónde crees que saco tanta musa? Yo necesito vivir enamorado (risas).

Entrando en temas más introspectivos, Maluma se “cuestiona”: ¿A qué le tienes miedo? A lo que su alter ego confiesa: “Tengo miedo a no poder compartir todos mis éxitos con las personas que quiero. Siempre he dicho que la familia va delante de todo”.

—M: ¿Qué legado quieres dejar?

—PJ: Esa pregunta me gusta y la respuesta es fácil y simple: quiero que la gente sepa que los sueños sí se hacen realidad y eso nunca va a cambiar. Quiero que las personas visualicen lo importante que es que se la crean. Y una última cosa, que no se dejen decir que no pueden, de absolutamente nadie. Ustedes son los capitanes de su vida y pueden elegir su rumbo.

—M: ¿Por qué crees que este álbum “Papi Juancho” es especial?

—PJ: Porque este álbum es el resultado de muchos años de trabajo. Es la evolución de diferentes Malumas. Es especial, porque durante la cuarentena me pude encontrar conmigo mismo… Y ahora mismo lo estoy decretando: este álbum va a ser un hit.

