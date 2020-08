Maluma estrena "Papi Juancho"; no tiene problema con Neymar

El colombiano Maluma celebra 10 años de carrera artística con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio "Papi Juancho", un material que se compone de 20 canciones que sale en plataformas digitales hoy a la medianoche. Su sencillo "Parce" también se acaba de lanzar, una colaboración con Justin Quiles y Lenny Tavárez.

El primer adelanto de esta placa fue el sencillo "Hawái" que ya tiene millones de reproducciones y del que dijo mediante una transmisión en Instagram Live, para avisar de este su nuevo proyecto, que el tema no tiene dedicatoria y no tiene ningún problema con Neymar, de quien se había dicho, el futbolista le había bajado a su última novia la modelo Natalia Barulich.

"No me inspiré en ninguna relación que pasó, (la letra) nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida. Terminé mi última relación tranquilo y feliz, cada quien se fue por lo suyo. Quise hacer esta canción porque muchos no sentimos identificados, pero no fue porque a mí me pasó. Si me hubiera pasado se los hubiera dicho, todo lo que hago en mi música es real, no inventen, estoy bien, estoy tranquilo", dijo durante los primeros minutos de la transmisión que hizo en su cuenta personal de Instagram.

Sobre la supuesta rivalidad con el futbolista a quien se le involucró como el tercero en discordia, dijo Maluma que no tiene ningún problema con él, que lo admira y hasta recordó que hace dos años le cantó en su cumpleaños.

"Me parece algo muy grave que me involucren en temas que yo no tengo nada que ver, pregúntenle a él (Neymar). No se dejen engañar de las redes (sociales) y de algunos medios de comunicación que inflan la información. No ha pasado nada, no sé si están juntos (Neymar y Natalia), igual no me importa, cada quien hace su vida y lo que le da la gana, si son novios, me parece correcto, me parece bien. No tengo nada con él, me siento muy agradecido con él y con todo el equipo de París por poner esa canción tan cabrona después del partido", dijo con respecto a un evento deportivo que sucedió recientemente.

Compartió que él es una persona muy pacífica y que no le gustan los problemas, que si tuviera algo que resolver bastaba con tomar su teléfono y llamar a la persona con la que tenga algún asunto y aclarar la situación. Se burló también de los memes que se han publicado sobre él y Neymar e instó a la gente que los hace, a seguir de creativos. "En Colombia somos criados de esa manera, si uno tiene un problema, uno lo enfrenta sin miedo, le deseo muchos éxitos, es un jugador que es un crack, yo siempre quise ser futbolista pero no se dieron las cosas".

Durante la transmisión estuvo respondiendo preguntas que salían en el enlace, por ejemplo, dijo que sí ha estado con alguien de sus fans, en una línea más íntima, entre risas pícaras respondió, "¿por qué no?". Que no tiene novia nueva... "Papi Juancho" no se enamora", dijo.

Le cuestionaron también a Maluma de canciones que no han salido, como una que grabó con Daddy Yankee y otra más con Christian Nodal, respondió que espera que en algún momento se publiquen. De Nodal también bromeó que igual era porque Belinda no lo había dejado. "Estoy jodiendo, los 'medallos' somos así, rogué para que el tema saliera, pero se viene una sorpresa con una nueva canción, pero sale porque sale".

En tanto con Jennifer López, señaló que la película que grabaron juntos pronto saldrá y que lo que está más cercano es un clip que grabaron hace poco, "viene muy duro". Y también confesó que le gustaría colaborar con Burna Boy, The Weeknd, Bruno Mars y Justin Timberlake.

Finalmente recalcó que este disco es para demostrar que a pesar de las críticas y las humillaciones que ha recibido a lo largo de su carrera él siguió avanzando y haciendo música junto a su equipo de trabajo. Durante la transmisión puso algunas canciones de su nuevo disco y celebró con champaña.