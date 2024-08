Majo Aguilar comparte los motivos del distanciamiento con su prima Ángela

El apellido Aguilar vuelve a ser el centro de atención y en esta ocasión no por la relación de Christian Nodal y Ángela, sino por las primas Aguilar.

Majo Aguilar, recientemente habló en una entrevista sobre el distanciamiento que ha surgido entre ella y su prima Ángela Aguilar. Aunque dicho término podría sonar como una situación compleja, la cantante explica que se trata más de una separación física que emocional.

La intérprete de "No voy a llorar" compartió con franqueza que: "Es una realidad por nuestras carreras, por lo que tú quieras, quizá últimamente me he distanciado de todos en general, no nada más de ella".

Estas palabras reflejan que, debido a su carrera en ascenso, Majo no ha logrado encontrar el tiempo para mantener una relación cercana con su prima e incluso con el resto de su familia.

A pesar de este distanciamiento, Majo Aguilar aseguró que el cariño entre ellas sigue siendo honesto; "Nos hemos distanciado un poquito, suena un poco fuerte, pero no es distancia de corazón, sino distancia presencial.

Pero le tengo todo el cariño del mundo y sobre todo de eso, de acordarme de cuando éramos chiquititas, son puros recuerdos muy bellos", agregó la cantante en su entrevista con la radiodifusora La Mejor FM.

Las palabras de Majo Aguilar aparecen para justo semanas después de que se comenzara a hablar sobre una posible rivalidad entre primas derivado de que en el mundo del regional mexicano, donde las comparaciones son inevitables, la idea de una relación tensa entre las dos cantantes se había convertido en una especulación común.

Uno de los recientes momentos que alimentó todavía más la especulación sobre una mala relación entre ambas fue la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, una celebración íntima a la que solo asistieron 47 personas y en donde la ausencia de Majo Aguilar en la lista de invitados fue algo notorio.

"La verdad prefiero no hablar de eso. Yo estaba cantando el himno nacional, no hubo comunicación y no sabía que se iban a casar", fueron las palabras de Majo tras ser cuestionada por el enlace matrimonial de su prima.

Aunque dicho momento fue tema de especulaciones, las recientes declaraciones de la cantante reflejan que entre ambas existe la cordialidad y el vínculo de una dinastía.

