María José Aguilar, conocida artísticamente como Majo Aguilar, una destacada figura de la música regional mexicana, causó alarma al ser ingresada de emergencia en un centro hospitalario el pasado sábado 28 de junio. La talentosa nieta de Antonio Aguilar sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una imagen desde la cama de un hospital, informando sobre un malestar físico que requirió atención médica.

Un percance de salud que generó preocupación

En su publicación, la joven vocalista, quien es prima de Ángela Aguilar, detalló la naturaleza de su afección y confirmó la necesidad de guardar reposo, lo que naturalmente inquietó a sus admiradores. No obstante, Majo Aguilar también aprovechó la ocasión para unirse a la celebración del Orgullo (Pride) 2025.

La artista aclaró que su hospitalización se debió a una crisis gastrointestinal. A través de sus cuentas en Instagram y Facebook, compartió un mensaje tranquilizador:

"Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto", escribió al inicio del pie de foto que acompañaba la imagen desde el hospital.

Estado de salud y reflexión social

Ante la incertidumbre generada entre sus seguidores, amigos y familiares, Majo Aguilar precisó que su condición no es grave. A pesar de no poder conmemorar esta fecha tan significativa como acostumbra, la cantante expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo recibidos y concluyó su mensaje con una profunda reflexión: "Recuerden que el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión".

¿Quién es Majo Aguilar?

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 en México y es reconocida por su talento en el ámbito de la música regional mexicana. Ella forma parte de la ilustre dinastía Aguilar, siendo nieta de los icónicos intérpretes Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras legendarias de la música y el cine en México. Adicionalmente, es sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela y Leonardo Aguilar, compartiendo con ellos una profunda pasión por la expresión musical.

Desde su infancia, Majo estuvo inmersa en el rico patrimonio artístico de su familia, lo cual nutrió su vocación por la música. Aunque sus inicios la vieron explorar géneros como el pop, con el tiempo decidió orientar su carrera hacia la música regional mexicana, honrando así las raíces de su linaje.

En el año 2021, Majo Aguilar lanzó su primer álbum dentro de este género, titulado Mi Herencia, Mi Sangre, el cual incluye composiciones tradicionales como rancheras y mariachi, obteniendo un notable reconocimiento en la industria musical. Su estilo se ha distinguido por preservar la esencia de la música mexicana, mientras infunde su propia personalidad.

En la actualidad, Majo Aguilar se dedica a perpetuar el legado familiar, consolidándose como una de las voces emergentes más frescas de la música regional y atrayendo un número creciente de seguidores.

