Hace unas horas la actriz, Maite Perroni dio a conocer a través de sus redes sociales que se ha comprometido en matrimonio con su pareja, Andrés Tovar, para así dar el siguiente paso en su relación y llegar al altar.

Dicho momento fue compartido en las cuenta de Instagram de la exintegrante de RBD y de Tovar, quien llevó a su amada a dar un paseo por helicóptero para darle la sorpresa, una vez estando en el cielo y entre las nubes le dio el anillo de compromiso.

Ambos escribieron la frase "We said yes (dijimos que sí)" en sus respectivas cuentas, compartiendo tres imágenes del romántico momento y Perroni mostrando su nuevo costoso anillo.

Aunque fueron pocos los detalles, Perroni reveló la pregunta exacta con la que Tovar le pidió que fuera su esposa.

"Aquí, cerquita de Dios, el Sol y la Luna, quiero pedirte que te cases conmigo", a lo que ella respondió: "Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad. Te amo, amor de mis vidas."

Desde el inicio de su relación, de ya casi un año, la pareja se ha enfrentado a diversas especulaciones a su alrededor; varios medios han asegurado que el amor tocó a su puerta mientras Tovar seguía casado con la actriz Claudia Martín, posteriormente se dijo que se encuentran en la espera de su primer hijo juntos y hasta que se habrían jurado amor eterno a escondidas en una fiesta muy íntima que se celebró el pasado fin de semana.

Sobre su compromiso, ninguno de los dos ha dado más detalles, tampoco han revelado si ya tienen una fecha en mente o el lugar de sus sueños para convertirse en marido y mujer.

¿Maite, la novia fugitiva?

Este sería el segundo matrimonio de Andrés Tovar, en noviembre de 2019 se casó por primera vez con la protagonista de "Los ricos también lloran", en Oaxaca de Juárez, mientras que para Perroni sería su tercer compromiso.

Con 23 años, la también cantante recibió su primer anillo por parte de su entonces pareja Güido Laris; sin embargo ella misma aceptó que decidió terminar con él porque no se sentía preparada para un paso tan importante.

"Con anillo, boda, novio y casa, y dije: ‘no me caso’, o sea que a mí ya eso se me quito", confesó en una entrevista con la periodista Lourdes Stephen.

Más tarde y tras varias relaciones fallidas, llegó a su vida el músico y productor Koko Estamuk, con quien mantuvo un noviazgo de más de siete años y también llegó a comprometerse, pero la relación llegó a su fin porque los caminos de ambos tomaron rumbos separados.

