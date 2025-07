Magis TV: ¿por qué no es bueno descargar esta app de streaming?

Dice el dicho que "no todo lo que brilla es oro" y los usuarios de Magis TV pueden estar cayendo en este dilema. La aplicación ofrece acceso a 900 canales de televisión en vivo y un catálogo de unos 5 mil títulos entre películas y series por 9 dólares al mes en su paquete básico (unos 168 pesos al tipo de cambio actual). Suena bien, pero apenas intentar instalar la aplicación comienza lo a ponerse turbio.

Aunque diseñada par Android, Magis TV no está disponible en la Play Store, pues no cumple con las especificaciones de legalidad y seguridad que Google pide a los desarrolladores. Su descarga se debe realizar desde otras fuentes y aquí está el primer riesgo, no es solamente tener que confiar en páginas de internet de las que no se sabe su origen, sino que, al haber cobrado popularidad, el nombre y logotipo de Magis TV es aprovechado por hackers y estafadores como vehículo de aplicaciones maliciosas. El usuario no puede estar completamente seguro de haber dado con la aplicación original y se expone a descargar virus informáticos.

Magis TV funciona mediante el Protocolo de Televisión por Internet (IPTV), desarrollado para la transmisión en vivo de canales de televisión, pero este sistema puede ser usado para transmitir contenido sin tener los derechos para ello, en otras palabras, contenido pirata, justo lo que hace Magis TV, que distribuye programas de otras plataformas de streaming.

Y aunque algunos pueden no tener problema en consumir contenido ilegal, las afectaciones no se quedan en las grandes corporaciones que ven violados sus contenidos exclusivos, se ha reportado que la aplicación necesita para funcionar permisos que poco tienen que ver con una función de streaming, como la cámara y los contactos, incluso a contraseñas almacenadas en el dispositivo donde se instala. No se sabe cómo se usan los datos que se recopilan mediante esos permisos, pero es fácil suponer actividades delictivas que pueden perjudicar al mismo usuario.

Además, no hay ninguna garantía de que funcione. Con la aplicación en el teléfono o en el dispositivo de streaming, pra ver el contenido es necesario el pago, que no se hace mediante una plataforma identificable y regida por la ley, sino a través de una cuenta de WhatsApp Business. Las probabilidades de no recibir nada a cambio existen y son amplias.

Para quien corre el riesgo y de verdad accede al contenido multimedia, puede enfrentarse al desencanto de la calidad, pues el IPTV depende de cómo se obtiene la fuente de transmisión y no todo estará en alta definición ni con doblajes o subtítulos.

Por último, consumir piratería implica el riesgo de resultar involucrado en problemas legales si los dueños de los contenidos deciden tomar medidas legales. "Lo barato sale caro", dice otro refrán.