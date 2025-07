Nana Calistar: Horóscopos para HOY 10 de julio de 2025

Aries

Es probable que te sientas algo torpe estos días, tanto en lo físico como en lo emocional. Estás distraído, y eso podría llevarte a cometer errores o a complicarte con decisiones que requieren más claridad. Toca volver a confiar en ti y dejar de vivir atormentado por lo que no fue o por lo que quedó pendiente.

Tauro

Llega una sacudida que te ayudará a entender por qué ciertas cosas simplemente no funcionaban. Algunas personas se irán de tu vida, y aunque al principio duela, con el tiempo agradecerás el espacio que dejaron. Al mismo tiempo, llegan nuevas relaciones con una energía que te hará sentir más ligero y optimista.

Géminis

Se aproximan cambios intensos, rápidos y necesarios. Al principio podrían desconcertarte, pero te impulsarán a madurar. Empezarás a ver con claridad quién sí y quién no. Ya no es momento de creer en palabras bonitas ni en historias recicladas. Te toca actuar desde la razón sin apagar el corazón.

Cáncer

Tus emociones estarán a flor de piel. Noticias relacionadas con alguien que te importa mucho podrían desestabilizarte. A pesar de todo, es buen momento para mirar atrás con honestidad y preguntarte si realmente valió la pena lo que entregaste a los demás. Date permiso de sentir sin cargar con culpas.

Leo

Deja de esperar que los demás cambien solo porque tú te entregas de corazón. Las personas cambian si quieren, no porque tú lo merezcas. También es tiempo de dejar de disfrazarte para complacer a otros. Libérate de cargas que no te corresponden y avanza más ligero.

Virgo

Estás en un periodo de introspección profunda. Es momento de comprender por qué algunas cosas no salieron como esperabas. No se trata de culpas, sino de aprendizajes. No te desconectes de tu esencia, porque cuando lo haces, terminas tomando decisiones que no te representan.

Libra

No tienes que ser todo para todos. Deja de correr sin rumbo y empieza a vivir más desde tu centro. Chismes y rumores podrían envolverte, así que cuida tus palabras y acciones. Este es el momento ideal para preguntarte qué quieres realmente y hacia dónde vas.

Escorpión

Se acercan momentos intensos. Un tema familiar te pondrá a prueba emocionalmente, y también podría surgir un asunto legal o administrativo que llevas tiempo ignorando. Afronta lo que venga con entereza, porque solo así vas a recuperar tu estabilidad y tu paz.

Sagitario

Estás en una etapa reflexiva, cuestionando si tus decisiones te están acercando a tus sueños. La respuesta es que sí, pero necesitas recuperar tu fuego interno y no dejarte apagar por la duda. El amor tocará a tu puerta de forma inesperada… ya sea con nostalgia o con deseo, tú decides si abres o no.

Capricornio

Estás cambiando, y aunque a veces te sientas perdido, esa transformación es justo lo que necesitas. Estás aprendiendo a soltar lo que ya no encaja en tu vida, incluso si duele. Ese proceso, por más incómodo que sea, es lo que te llevará al lugar donde realmente perteneces.

Acuario

Sabes que tu manera de ser es única, pero a veces te olvidas de que eso implica que no todos van a comprenderte. Tu sensibilidad es tu mayor fortaleza, pero también puede hacerte vulnerable. Deja de desgastarte por quien ni siquiera se preocupa por ti. Vuelve a ti, cuídate, y elige con quién compartir tu energía.

Piscis

Tendrás días de mucho pensamiento interno. Si no logras encauzar bien esa energía, podría jugarte en contra. Vas a empezar a liberar a personas y situaciones que ya no suman, y aunque eso duela un poco al inicio, vas a sentir una enorme paz al hacerlo. Es un acto de amor propio que ya te debías.

Con información Nana Calistar.

EE