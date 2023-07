“La Reina del Pop”, Madonna, ha reaparecido tras haber permanecido fuera de los reflectores luego de pasar por una infección bacteriana. Fue a través de sus redes sociales que les explicó a sus seguidores cómo se encuentra ahora mismo.

“Gracias por su energía positiva, por sus oraciones y palabras de sanación y aliento. He sentido su amor. Estoy en el camino de la recuperación y estoy increíblemente agradecida por todas las bendiciones en mi vida”.

Expresó que no le gusta fallarle a nadie. “Lo primero que pensé cuando me desperté en el hospital fue en mis hijos. Mi segundo pensamiento fue que no quería decepcionar a cualquiera que haya comprado boletos para mi gira. Tampoco quería defraudar a las personas que trabajaban incansablemente conmigo durante los últimos meses para crear mi espectáculo. Odio decepcionar a alguien”.

Refrendó que ahora mismo se enfocará en su salud para estar cada vez más fuerte. “Y yo te lo aseguro, ¡volveré contigo tan pronto como pueda! El plan actual es reprogramar la etapa de la gira por Norte América y comenzar en octubre en Europa. No podría estar más agradecida por su cuidado, apoyo y amor”.

¿Peligran las fechas en México?

Hasta ahora los promotores en México no han publicado nada al respecto sobre el estatus de los conciertos de Madonna en enero próximo, por lo que todo se mantendría como lo pactado, ya que como ella lo dijo, empezará en octubre en Europa y las fechas que tendría a partir de julio en Canadá y Estados Unidos son las que se reprogramarán.

MF