Lyn May dice ser inventora del estilo “Coquette”

Luego de que Jennifer López fuera criticada por la vedette mexicana Lyn May, al decir que era ella quien le copiaba sus atuendos, esta vez salió a relucir con un comentario bastante polémico, pues asegura que el estilo en moda que ha salido en tendencia por muchos artistas fue inventado por ella, quien se considera pionera del estilo “Coquette”, además, redefinió el nombre para ponerle simplemente “coqueta”.

Fue a través de sus redes sociales donde compartió el porqué es considerada una de las mujeres con más estilo en esta época. "Que les quede claro algo:“Yo inventé ser coquette", confesó la bailarina posteando una foto usando un traje coral y ceñido al cuerpo.

La tendencia vanguardista es considerada una de las más atractivas actualmente al incorporar accesorios, maquillaje y atuendos en colores pastel, también agrega texturas en colores rosa que van acompañados de figuras como corazones, fresas o moños.

Aunque el origen del estilo "coquette" no ha sido definido con certeza, se han mencionado referencias a figuras que han adoptado este estilo, como Lana del Rey. También se especula que la tendencia podría estar inspirada en las vanguardias de la moda impulsadas por María Antonieta de Austria y la Reina Consorte de Francia y de Navarra.

Los comentarios en línea reflejaron la aceptación de los fans de que Lyn May haya sido la creadora del estilo, con elogios que la calificaron como la "Reina coquette". "Siempre te he amado Lyn May, eres y serás una diosa con ese cuerpo", "la verdadera coquette", "La Diosa del coquette", "La princesa de Acapulco", "Santa Lyn May coquette", fueron algunas de las reacciones.

Hasta el momento, Lyn no ha realizado más declaraciones sobre el tema. No obstante, continúa mostrándose a la vanguardia con sus atuendos, maquillajes, peinados e incluso en la música, expresando previamente su interés en colaborar con Peso Pluma, el exponente de los corridos tumbados.

SM