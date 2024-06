Lyn May continuará con sus cirugías de rostro, "buscará arreglar su carita"

Lyn May, la reconocida vedette mexicana, ha anunciado su decisión de buscar ayuda médica en Los Ángeles para tratar las secuelas de una cirugía estética realizada años atrás. La artista viajará con la intención de mejorar las condiciones de su rostro, que se vio afectado por la inyección de aceite durante su juventud.

En una reciente entrevista con la revista TvNotas, Lyn May detalló que ya ha comenzado a recibir tratamientos para eliminar las "bolitas" que se han formado en su rostro a causa del aceite inyectado. Durante la entrevista, destacó los avances positivos que ha experimentado gracias a estos tratamientos médicos.

“Ahorita, con la ayuda de un médico que me ha estado quitando las bolitas, estoy mucho mejor. La gente me acepta como soy”, agregó.

Además, la artista reveló que está considerando someterse a una nueva cirugía para colocar implantes en el pecho, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Explicó que retiró los implantes anteriores debido a la necesidad de reemplazarlos cada diez años y que actualmente disfruta de la naturalidad que le brinda su busto pequeño en el escenario.

“Voy a ir a Los Ángeles a ver un doctor para que me arregle bien mi carita”, comentó.

“Hago maromas, brinco y puedo saltar más porque no me pesan. Me veo más natural”, señaló, “pienso en volver a ponerme busto. Me quité las prótesis porque se tienen que cambiar cada 10 años. Ahorita tengo mi busto, que es pequeño”.

El viaje de Lyn May a Los Ángeles refleja su compromiso con su salud y bienestar, así como su disposición a explorar opciones médicas para mantener su apariencia física.

