Lupillo Rivera revela cómo vivió la muerte de Jenni Rivera: "No le digas a tu familia"

En entrevista con Yordi Rosado, Lupillo Rivera reveló cómo es que vivió la muerte de su hermana, Jenni Rivera, en diciembre del 2012. “Fui el último artista con el que ella cantó en dueto”, dijo.

“Yo no podía llorar, no podía desahogarme”

Luego de contar algunos detalles sobre “Tragos de Amargo Licor”, el tema que compartió con Jenni en el escenario meses antes de su muerte, Lupillo detalló que fue el locutor Gabriel Roa quien le dio la triste noticia.

“Yo estaba en North Carolina en gira”, comenzó Lupillo Riera. “Ella estaba en Monterrey. Nunca he dicho su nombre, pero lo voy a decir: recibo una llamada de Gabriel Roa y me dice: ´Compa Lupe, tenemos un problema grave´. Y dije: ´¿Qué rollo?, ¿qué hay?´. Me dice: ´No encontramos el avión de tu hermana”.

Lupillo agregó que el Gobierno de México le aconsejó hablar con alguien que conociera bien a Jenni, por lo que el cantante le marcó a su papá para avisarle que “no encontraban el avión”.

Finalmente, Lupillo reveló que Roa le dijo que “no le dijera a su familia” hasta que se confirmara la noticia.

Señaló que no tuvo tiempo de vivir el duelo, y sus hermanos, Pedro y Juan, hicieron lo imposible para ocultar la noticia a sus hijos y a los hijos de Jenni Rivera.

“A mí no me tocó de otra más que ser frío, yo no podía llorar, no podía desahogarme, me tocó ser frío. Le marqué a mi carnal Pedro: ‘Ve a la casa de mi mamá, desconéctate la televisión, el internet y todo’”, dijo Lupillo. Sin embargo, su madre terminó por enterarse y se desmayó.

