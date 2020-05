Lupillo Rivera denuncia censura del corrido "Cortina de Humo"

El cantante mexicano Lupillo Rivera, conocido como "El Toro del Corrido", denunció en redes sociales a la plataforma digital más grande de videos por bloquear el clip del tema "Cortina de humo" de la autoría de su hermano Juan, el intérprete alega que en ninguna parte del metraje existe escenas de violencia, alusión al crimen o apología del delito.

"¡YouTube nos CENSURA! y nos quitan el derecho a la libre expresión por el corrido 'Cortina de Humo', es el corrido de la autoría de mi carnal Juan", escribió en Instagram el hermano de la fallecida Jenni Rivera, cuyo clip fue bloqueado por dicho portal a tan solo unos minutos de publicarse el pasado 17 de mayo.

"No hay ninguna escena de violencia, hacer alusioón al crimen o tener una apología del delito", continuó. "A pesar de existir en la misma plataforma, videos que realmente muestran contenidos y letras explícitas que atentan a cualquier valor humano, con temas de drogas, armas, escenas de sexo o de violencia, 'CORTINA DE HUMO' no emplea algún lenguaje ofensivo o algo que no se vea o escuche en un noticiero y que en este caso sólo busca dar a conocer la versión de una persona privada de la libertad".

El corrido fue inspirado en la vida del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien los hermanos Rivera conocieron durante una presentación que tuvieron el año pasado en el penal de mediana seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde actualmente "El jefe de jefes", cumple su condena.

"Me dibujaron mi sentencia para sacarle provecho a su puesto ministerial. Jamás estuve en Nicaragua y todas esas toneladas que me achacan ¿Dónde están? Ya son tres décadas seguidas que a todita mi familia no la he podido mirar, pero los que andan allá afuera no dan la cara de vergüenza", es parte de la letra de Cortina de Humo que, en palabras de Juan Rivera, fueron las anécdotas contadas por el recluso cuando visitaron dicho penal en 2019.

jb