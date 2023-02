Sí alguien es voz autorizada para hablar de viajes y dar recomendaciones, ese es Luisito Comunica, quien a lo largo de los últimos años se ha dedicado en recorrer el planeta, y donde sin duda alguna ha visitado infinidad de aeropuertos, por lo que en esta ocasión uno de sus tips generó una serie de polémicas al hablar sobre el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles).

En los últimos días, el influencer y también emprendedor ha sido tachado de “vendido” luego de que en su video hablara cosas positivas del AIFA, por lo que Luisito no tuvo de otra más que salir a aclarar la situación y mandó fuerte mensaje para sus detractores.

“Hay un tema que quiero aclarar y que me tiene molesto. Hice un review del nuevo aeropuerto, para todo los países que no sepan, éste es un tema bien polémico. Aquí explico tanto cosas malas, como buenas; los medios de comunicación se han encargado de decir que Luisito Comunica se ha ‘vendido’, he recibido muchísimos mensajes de ‘vendido’, ‘vendido’, y a mi que me digan que me vendí al Gobierno es algo que me duele muchísimo, ya que es lo más bajo que uno puede hacer como persona pública y me duele que piensen eso. Aquí les voy a poner una evidencia que los voy a callar el hocico”.

El también llamado Rey Palomo mostró conversaciones, en la que en apariencia es su asistente, donde se puede apreciar que el tema de grabar un video desde el AIFA fue meramente coincidencia, luego de que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el precio de los vuelos de la CDMX a Cancún estuvieran en un alto precio.

“No puedo creer estar llegando tan lejos, de poner esta evidencia, pero aquí les va, no se me ocurre otra manera de dejar más en claro que yo no me vendí y no me vendería jamás. Si después de esta evidencia siguen diciendo, no se qué más hacer. Chéquense este chat con mi asistente, 5 de febrero, me está cotizando los vuelos, le estoy pidiendo los vuelos para unos videos que voy a ir a hacer a Cancún. Me manda cotización de 40 mil pesos, yo le digo: no, está carísimo. Ella me dice: ‘Mira estoy viendo que si salimos de Santa Lucía sale bien barato, también puede servir para hacer un review del aeropuerto; podría ser viral eso’. La idea del aeropuerto salió el 5 de febrero, propuesta por mi asistente”, reveló el influencer mientras mostraba evidencias de su chat de whatsapp.

El trotamundos mostró su enfado mientras grababa sus historias en Instagram: “No se me ocurre una evidencia más transparente que ésta. Entonces, a los que estén diciendo ‘Luisito vendido’, cállense el hocico. ¿Por qué le tomo tanta importancia a esto? Porque es un tema bien feo, que digan soy un vendido me afecta personalmente, afecta mi carrera, que se diga eso de mi públicamente. Espero se aclare el tema", concluyó Luisito Comunica.

