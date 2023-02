El influencer Luisito Comunica presumió en redes sociales el ahorro que obtuvo al viajar desde el nuevo Aeropuerto Internacional Luis Felipe Ángeles (AIFA) con destino a Cancún, en comparación con los precios del AICM. De acuerdo con su video, el viaje le costaría 40 mil pesos, y rápidamente salió quienes comentaron que el influencer mintió en cuanto a las cifras.

"Encontré un ofertón al que no se le podía decir que no. Vamos a volar de la Ciudad de México a Cancún y cómo compramos los vuelos de un día para otro, la tarifa que me marcaba saliendo del aeropuerto tradicional (AICM), por tres boletos era de aproximadamente 40 mil pesos", señaló Luisito en un video hace unos días.

En redes sociales, usuarios han discrepado con lo dicho por el creador de contenidos y es que aseguran que se "vendió", ya que el precio de los boletos no es el que menciona.

"Dice Luisito Comunica que los vuelos a Cancún desde el AICM le salían en más 13 mil pesos cada uno, ESO ES UNA MENTIRA. Acá en costo real sacado el día de hoy, menos de 300 pesos, son 900 pesos ya con impuestos y TUA. No se dejen engañar por estos sinvergüenzas que se venden", escribió Marietto Ponce.

Si bien el youtuber aseveró que se trataba de una oferta en la página oficial del aeropuerto, los vuelos de ida y vuelta oscilan entre los 1,382 a los 81 mil pesos con destino a Cancún, de acuerdo con la oferta de las aerolíneas que se encuentran operando en el AIFA.

Estos precios aún no incluyen el impuesto de la Tarifa de Uso Aeropuertario (TUA).

En efecto, la oferta de precios ha destacado en el AIFA, aunque el cuestionamiento sobre costos de transporte y tiempo para llegar al lugar aún persiste.

vll