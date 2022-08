Ary Tenorio denunció a través su cuenta de TitTok haber sufrido acoso sexual en las calles de la Ciudad de México.

"Hoy me tocaron sin mi consentimiento", así comienza el video la modelo donde relata cómo fue tocada por un hombre mientras caminaba por una acera. Se percató que un individuo en una motocicleta subió a la banqueta hacia donde ella estaba y este se bajó de la moto solo para acosarla.

"Yo iba caminando a desayunar y a un hombre se le ocurre la ‘maravillosa’ idea... iba en una moto, se sube a la banqueta con una moto y yo digo: "Me va a robar" (...) antes le tenía miedo a las motos porque te robaban rápido, ahora pasan, te tocan y te dicen cosas morbosas”, comenzó a narrar.

“El hombre me agarró las nalgas con aquel deseo, qué asco, qué cochino se sintió, de verdad que me sentí indignada y todavía de: ‘ah, qué rico, que no sé qué' No, no, no”, contó la también influencer.

La modelo venezolana recalcó que había gente a su alrededor pero nadie hizo nada por ayudarla: "nadie vio, nadie dijo nada".

No es la primera vez que le ocurre en México

Ary recalcó que no es la primera vez que le ocurre esto, pues en el video también señala que ya hace 5 años fue acosada en el metrobús de la Ciudad de México.

“Estaba yo en el metrobús y yo estaba en el vagón de mujeres. Llega el hombre, yo estoy agarrada del tubito y que se me pega y se me pega, una señora se da cuenta y me dice: ‘Hija hazte para acá', entonces el hombre sigue de intenso. El metrobús iba super lleno y siento que me agarra la nalga, no dije nada, me volteé y le di con todas mis fuerzas un puñetazo en el pecho”, narró.

Con lágrimas en los ojos, Tenorio contó que aquella vez otras mujeres le dijeron que se regresara a su país al escuchar su acento extranjero, en lugar de defenderla de la agresión de la que había sido objeto.

Finalmente, Ary Tenorio pidió de forma encarecida un alto a estas actitudes misóginas, pues aseguró que las mujeres tienen el derecho de poder salir a caminar sin sentirse amenazadas o en peligro por hombres en la calle.

En busca del agresor

Ary Tenorio es novio del youtuber Luisito Comunica, quien en sus historias de instagram señaló que están rastreando videos en las cámaras de vigilancia de la zona para que el agresor, que aparentemente es un repartidor de Rappi, responda por sus actos.

