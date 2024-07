Luis R. Conriquez enfrenta una penalización financiera tras su participación en la Feria de Santa Rita en Chihuahua el pasado domingo 30 de junio. El intérprete reconocido por sus canciones del género regional mexicano tocó una canción prohibida, resultando en una multa que supera los 700 mil pesos. La canción en cuestión, "Si no quieres no", está vetada en eventos públicos debido a normativas locales que la consideran una apología del delito.

“Qué rollo mi gente. Este video es para saludar al público de Chihuahua y pedirles de antemano una disculpa a quienes asistieron al evento. Yo no sabía que no podía cantar corridos hasta que llegué al lugar, ahí me dijeron, que porque era un delito. Fueron reglas del estado y así decidimos salir a cantar”.

Esta regulación busca castigar a los artistas cuyas letras promuevan la violencia de género o hagan apología de actividades criminales. Las sanciones incluyen multas económicas y medidas administrativas que oscilan entre mil 500 y 5 mil veces el salario mínimo.

El incidente generó un gran impacto en las redes sociales, lo que llevó a Conriquez a dar su versión de los hechos. A través de un video publicado en TikTok, el cantante se disculpó con el público de Chihuahua y explicó que no fue informado de la restricción hasta llegar al evento.

“Fue poco el tiempo que cantamos porque así nos dijeron. Igual si hubiera sido por mí, les canto dos o tres horas. No pasaba nada; pero así hicieron lo del palenque. No fue error mío, no estuvo en mí el no poderles dar un show completo. Un saludo para todos y bendiciones”, expresó el músico.

Luis R. Conriquez, reconocido en el ámbito del regional mexicano, afirmó que ni él ni su equipo estaban al tanto de las restricciones impuestas en la Feria de Santa Rita.

BB