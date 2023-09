Luis Miguel pidió matrimonio a Paloma Cuevas; esta fue su inesperada repuesta

¿"El Sol" llegará al altar por primera vez en su vida? Luis Miguel le ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas, según fue compartido por medios españoles. No obstante, la diseñadora le dio un revés inesperado al cantante mexicano, pues su respuesta fue negativa, esperando que su relación crezca.

En este marco, García Pelayo, presentadora de Antena 3, dijo ayer que Luis Miguel ya le pidió matrimonio a Paloma, con la que sostiene una relación de casi un año o, al menos, ese es el tiempo en que se han dejado ver juntos en público, sin embargo, la periodista española no reveló cuál era su fuente o de dónde provenía esta información extraoficial: "Luis Miguel ha pedido matrimonio a Paloma Cuevas", sin embargo, "Paloma Cuevas que está encantada, feliz, viviendo una nueva vida que no cambia por nada ha dicho que... de momento no", especificó.

Te puede interesar: Yadhira Carrillo se sincera tras la liberación de Juan Collado

De acuerdo con la presentadora de TV, la diseñadora dijo que no debido a que busca que la relación con el cantante siga evolucionando, ya que hasta la fecha han construido un vínculo muy importante, además de que aseguró que Paloma está enfocada en la crianza de sus dos hijas, Paloma y Bianca, por lo que pidió al "Sol" que esperasen a una época en que ambos estén con menos compromisos, pues, así como ella, Luismi aún tiene muchos pendientes laborales con los que cumplir.

"Paloma tiene sus prioridades, prefiere esperar un tiempo, que todo se asiente, entiendo que es un sí pero un no de momento, ella está centrada en su familia y en proyectos profesionales y él en su gira", destacó. Y aunque la noticia causó sorpresa entre las y los conductores que acompañan a García Pelayo en la pantalla, ella destacó que esta no es la primera vez que la pareja habla de matrimonio:

"Han hablado de boda y no es de ahora, han hablado desde un cierto tiempo y están pensando en dar ese paso importante", indicó. Otros de los señalamientos que hizo la española es que, de concretarse la unión nupcial, esta tendría lugar en 2024 o un poco más adelante, sin embargo, reconoció que era una información de la que no estaba 100 por ciento segura.

FS