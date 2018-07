"Luis Miguel, la serie" estuvo bien contada, considera coautor de libro

La serie sobre Luis Miguel, que concluyó el domingo pasado, fue una producción bien contada que no debe compararse con el libro en el cual colaboró y que ahora es best seller, dice Juan Manuel Navarro.

El periodista es coautor de "Luis Miguel: la historia", texto en el que junto con Javier León Herrera, escarba en la vida del "Sol" y su familia.

Navarro recalca que la serie protagonizada por Diego Boneta se basó en "Luis Mi Rey", libro editado hace dos décadas y no en el reciente donde participó, que es una reedición aumentada del anterior.

"No queremos caer en el ámbito de la comparación, no es nuestra idea, pero como espectador, como periodista, puedo decir que fue un placer verla, me fascinó conociendo la historia y cumplió con su cometido de tener al público pendiente domingo a domingo", considera.

"(Además) En los créditos se dice que está basada en entrevistas a Luis Miguel, en el libro Luis Mi Rey y parte ficción", agrega.

El equipo de escritores de la serie se acercaba a ellos para comprobar cosas como fechas y no faltar a la verdad.

Por ahora desconocen si habrá segunda temporada.

"Pero evidentemente es una parte que debe contarse de su vida, tras la muerte del papá", expresa Navarro.

JB