Michelle Salas, hija de Luis Miguel, rompió el silencio respecto a su representación y tratamiento que se le dio en "Luis Miguel, la serie", la cual cuenta pasajes de la vida de su padre de manera biográfica y de ficción.

“Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano”

En el último capítulo, lanzado el domingo pasado, se ve el momento en el que el cantante se entera de que su hija sostiene un romance con su mánager y amigo, Alejandro Asensi, gracias a unas fotografías que le enviaron.

También hay un flashback de su infancia en el que se suponía que Luis Miguel por fin haría pública su paternidad, pero al final no lo hizo, mientras que del otro lado de la pantalla, Stephanie Salas lloraba abrazando a Michelle viendo que otra vez Luismi les había fallado.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, Michelle escribió un mensaje, dividido en tres, donde asegura que lo hizo a corazón abierto, sentaba en el escritorio de su departamento para expresar de la mejor manera un tema delicado, ya que trata de su vida, familia y de su intimidad, la cual se vio expuesta de manera negativa.

Michelle Salas, ¿sexualizada?

“Yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen”

La joven influencer recalca su desacuerdo con la manera en la que fue sexualizada para la serie que se vio en Netflix y la forma en la que en general, fue retratada.

"Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, mi nombre y mi vida personal. Así como tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta".

En el escrito revela que ha vivido momentos inolvidables con su padre, y que le da gusto que puedan conocer una pequeña parte de eso a través de la producción realizada por el británico Mark Burnett, pero siente que fue irrespetuosa la manera en que se trata a una mujer y en su caso, a la hija del personaje que se ha atrevido a contar un poco de su historia.

"Tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad", lee.

Michelle Salas enfatizó que a ella no le agrada ser de las personas que deben salir a aclarar rumores y que por ello se ha mantenido al margen de escándalos y opiniones cuando se trata de su persona, ya que lo largo de su vida y por salud mental trata de cuidar a los suyos.

Sin embargo, reconoció que desde que tiene uso de razón su vida ha estado expuesta al ojo público y que si ya está acostumbrada a eso, hay veces que le cuesta trabajo aceptarlo.

"Soy una persona pública, pero antes que nada soy un ser humano y una mujer. Una mujer que muchos pensarán que lo ha tenido todo, pero que pocos conocen la verdad. Quizás hoy no sea el día para contárselas, pero sé que en algún momento abriré un poco más las puertas de mi vida, de cómo crecí y de lo mucho que me ha costado llegar a donde estoy. Estoy segura de que ese día entenderán muchas cosas y que unos cuantos se sentirán identificados. Al final de cuentas, todos compartimos los mismos deseos, los mismos miedos, las mismas dudas. Todos nos caemos y nos levantamos, todos tenemos momentos complicados".

Finalizó su comunicado diciendo que nadie debería sentirse como ella se sintió al ver la serie, ni ser tratada de esa manera.

"Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia".

AC