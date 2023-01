Miguel Gallegos, el hijo menor de Luis Miguel, le ha robado los reflectores a su padre, luego de que se hiciera viral un video en el que se ve al pequeño entonado una canción de Justin Timberlake, debido a que, pese a su corta edad, ya muestra grandes capacidades vocales, pues cantó muy entonado, situación que emocionó a los internautas; ¿estamos frente al nuevo "Sol de México"?

Desde que Aracely Arámbula tuvo a sus dos hijos, Daniel y Miguel, producto de la relación que sostuvo con Luis Miguel, entre 2005 y 2009, la actriz ha dejado en claro que prefiere que sus pequeños estén lejos de la vida pública y, la mayoría del tiempo, evita dar a conocer detalles acerca de la vida que comparte con ellos.

Sin embargo, con el paso de los años, el gran hermetismo de "La chule" se ha ablandado, como sucedió el pasado 19 de diciembre, en el cumpleaños 14 de Daniel Gallegos, su primogénito, fecha en que la actriz compartió una serie de fotografías del festejo, donde se puede ver el pastel que partieron en familia, una imagen que explica el significado de su nombre y un grupo de invitados que asistieron a la celebración.

A esto, se suma un video que compartió Aracely en una de sus historias de Instagram, en el que se ve a Miguel sentado fuera de una alberca cantando con un micrófono en la mano; por lo que se aprecia, el clip fue grabado mientras el pequeño no se daba cuenta pues, además, aparece de espaldas, lo que es muy común debido que, desde hace muchos años, la actriz no muestra el rostro de sus hijos en fotografías.

Mientras que Arámbula graba discretamente a Miguel, para que este no se dé cuenta, el pequeño luce muy concentrado, en lo que parece ser una clase de karaoke, ¡pues da la impresión de que se encuentra leyendo la letra de "Can't Stop the Feeling!", la exitosa canción que Justin Timberlake lanzó en 2016, la cual estaba cantando.

Fans de Aracely felicitan a su hijo

Pero no sólo sorprendió su facilidad para cantar en otro idioma, sino que Miguel tiene muy buena entonación, por lo que, inmediatamente después de ver este clip, las y los seguidores de Aracely no dudaron en expresarle a la madre orgullosa los grandes dotes que su hijo podría ofrecer a la música mexicana, sino que le recordaron que, probablemente, había sido una herencia de su padre, uno de los intérpretes más importantes de México.

Cabe recordar que, desde que Aracely y Luis Miguel se separaron, el intérprete de "Ahora te puedes marchar" perdió contacto con sus hijos, y de acuerdo con lo que ha declararon la actriz, dejó de velar por la crianza de sus dos hijos menores, por lo que ella ha sido quien ha mantenido y sacado adelante a la familia.

Aunque es muy poco de lo que habla de su familia, en una entrevista reciente con Luis Magaña, la actriz confesó que sus hijos le han llegado a preguntar si, en caso de que llegar a tener una pareja, la llevaría a vivir a su casa, a lo que ella les contestó que no, pues esa persona tendría que aprender a amar y querer a la tropa de perritos que han adoptado y que nunca dejan que esté sola en ninguna de las habitaciones que conforman su hogar.

MF