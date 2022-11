Jorge "El burro" Van Rankin y Luis Miguel llevaron una gran amistad cuando eran jóvenes a tal grado de reunirse en fiestas en distintas ocasiones cuando el intérprete de "La incondicional" comenzaba su carrera, sin embargo con el paso del tiempo esto cambió, pues la amistad llegó a su fin, y ahora el también actor de la serie "40 y 20" dice ya estar harto de hablar del "Sol de México".

Durante el estreno de la bioserie de Luis Miguel en Netflix 2018, en la cual aparece el personaje de Van Rankin, ambos famosos se reencontraron luego de no verse durante 20 largos años, por lo que pudieron recordar viejos tiempos.

A pesar del reencuentro, ambos amigos se volvieron a distanciar, ahora el también conductor dice estar harto de que le pregunten por la relación de ambos, asegurando que el volvió a cambiar y que incluso ya le da "hueva" que pregunten sobre su relación.

"Siempre contesto y soy amable, pero siempre preguntan de ese señor y ya me da hueva Luis Miguel, no lo veo hace años, para dejarlo claro, fue muy amigo mío, 22 años sin vernos, nos volvimos a ver en la serie y fue maravilloso…(es) una gente que yo admiro y respeto, nos cagabamos de risa, pero otra vez volvió a cambiar, a ser el mismo de siempre y ahí ya me dio hueva entonces ya no sé nada de Luis Miguel así que ni me pregunten nada", expresó Van Rankin.

Van Rankin también habló sobre la nueva boda de Luis Miguel con Paloma Cuevas, la ex esposa de uno de sus amigos, el torero Enrique Ponce, mencionando que no está interesado en hablar del tema para no entrar en controversia.

"Si se casa o no se casa, me vale madres", afirmó.

¿Asistiría a la boda de Luis Miguel?

Además mencionó que en caso de que fuese invitado a la boda sí asistiría a la ceremonia, pues es una persona a la que estima y admira, pero dejó en claro que él puede vivir 70 años más sin él.

"Si Luis Miguel me invita a una boda, iría, aunque no le hable, lo estimo y lo admiro, es un güey a toda madre y tengo grandes recuerdos de él, por tal motivo yo no puedo hablar mal de una persona que quise y admiré muchísimo y fuimos muy amigos; él decidió tomar ese camino que a mí me parece equivocado, por lo tanto yo no le puedo decir a nadie háblame, si viví 22 años sin él, puedo vivir 70 más".

El motivo por el cual se dejaron de hablar nuevamente fue porque Luis Miguel se molestó después de que la pareja de Jorge subiera una foto en la que aparece junto al cantante.

Anteriormente ya se habían distanciado después de que 'El burro' le dijo una broma telefónica al guardaespaldas de Luis Miguel y a él no le pareció correcto.

"Siempre me dicen ‘vives de lo que dices de Luis Miguel’, yo no vivo de él, ni me interesa hablar, contesto porque me preguntan, si se casa con la esposa de su compadre, me vale madres, también el matador me cae bien, él (Luis Miguel) me cae, bien Alex su hermano me cae bien y ya", finalizó el también empresario.

