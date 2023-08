La salud de Luis Miguel preocupa, luego de que sus fans captaran con sus celulares que “El Sol” tuvo algunos problemas vocales durante el quinto concierto que ofreció en Argentina pues, al parecer, su regreso a los escenarios ya le cobró factura debido a que su voz sonó ronca durante todo el recital, sobre todo, en su última parte, pues el cantante comenzó a interpretar sus temas de forma parcial y tuvo que recurrir, en múltiples ocasiones, a pedir al público que completaran estrofas de éxitos como “Ahora te puedes marchar” y “La incondicional”.

Luis Miguel piso tierra argentina desde el martes pasado, dos días antes de que diera inicio la gira que ha marcado su regreso a los escenarios, luego de cuatro años de ausencia.

Desde su arribo a Buenos Aires, decenas de fanáticas han dado cita a las afueras del hotel Faena, en el que se hospeda cada que visita la región, con la esperanza de que el cantante se asome desde un balcón o sea captado mientras abandona el lugar, sin embargo, ninguna de ellas ha contado con esa suerte pues, como se sabe, “El Sol” siempre se ha manejado con completa privacidad.

Y aunque el deseo de sus fans de poder tener un acercamiento con el cantante no cesa, a poco más de una semana de su estancia en Argentina, lo que más ilusión les causa es volver a ver a “Micky”, como lo llaman, interpretar los grandes éxitos con los que cuenta en su repertorio, ya que desde el primer concierto que ofreció, el jueves pasado, sus admiradoras han destacado la gran capacidad vocal con la que cuenta pues, ni con el paso de los años, la calidad de interpretación de Luismi se ha visto mermada.

Su desempeño ha sido tal que, hasta se llegó a hablar de la posibilidad de que estuviera haciendo playback.

Sin embargo, en la presentación del pasado martes, la ejecución de su voz no fue igual a la de los cuatro conciertos previos pues, en redes sociales, los asistentes reportaron que Luis Miguel sonaba muy ronco y que, durante el transcurso de la noche, su capacidad para interpretar fue disminuyendo poco a poco, a tan grado que, cuando tocó el turno de que cantase “Cuando calienta el Sol”, daba la impresión de que, más que cantarla, estaba recitando el tema.

Además, se ha dicho que tosió gran parte del concierto, situación que preocupó a sus seguidores, pues temen que salud empeore cuando todavía le faltan otras cinco fechas por cumplir en Argentina.En los videos que usuarios han compartido en Twitter puede apreciarse cómo Luismi pide la ayuda de la audiencia para que completen las frases de algunos temas, en los momentos en que su voz pareciera vencerse. Por lo pronto, en las redes sociales de diversos fans de Chile comienzan las especulaciones sobre la salud del cantante, pues temen que enferme y no ofrezca los conciertos que tiene programados en dicha nación, los cuales serán el lunes 21, martes 22 y viernes 25 de agosto.

En la tos está la clave

Desde el jueves pasado, a poco de que se virilizaran las primeras fotografías y videos de Luis Miguel arriba del escenario, su apariencia, notablemente cambiada llamó la atención de gran parte de sus fans pues, mientras que hay quienes echan en saco roto los rumores, hay quienes sí apoyan y alimentan la teoría de que no se trata del auténtico Luis Miguel, sino de un doble que fue contratado por su equipo para que ofrezca los conciertos de su gira. Sin embargo, la tos que presentó el martes dejaría en evidencia, no sólo que sí está cantando en vivo (como mucho se cuestionó), sino que no podría tratarse de una grabación intervenida que contenga interrupciones biológicas naturales, como tosido o un estornudo, así como el carraspeo de la voz.

El Universal

Luis Miguel en 2005, en este año, el cantante sufrió un accidente en su oído por una falla técnica con su audífono, durante un concierto en Lima, Perú. EL UNIVERSAL

Orejas de “El Sol” entran al debate

El regreso de Luis Miguel a los escenarios trajo consigo una alta dosis de euforia, su renovada imagen y su inigualable voz cautivó al público argentino que hace una semana disfrutó del primer concierto del cantante, sin embargo, la especulación y la teoría conspirativa de que Luismi está usando dobles en sus conciertos ha tomado mucha fuerza en aquel país, donde hasta amenazan con demandarlo por estafa.

Las dudas de varios usuarios en redes, quienes cuestionan si en verdad se trata del mismísimo Luis Miguel, contrastan con los que consideran estos dichos como mentiras y tonterías sin sentido, pues dicen, basta con oírlo cantar y observar sus movimientos para saber que no se trata de ningún doble, sino del mismo cantante que en 2019 tenía unos kilos de más.

Ahora, el artista no sólo volvió mucho más delgado y con arreglos estéticos, sino con los cambios propios de la edad y una madurez que le atribuyen al buen momento personal que vive con su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas, a quien señalan como “responsable” de su cambio de imagen y actitud.

En redes sociales no dejan de aparecer videos comparativos que muestran a Luis Miguel de hace unos años y lo cotejan con el de ahora; existen opiniones que aseguran que “no se parecen”, y están los que dicen que se trata de la misma persona y enfatizan que las orejas no pueden mentir, y que éstas son prácticamente iguales en las distintas imágenes y videos que circulan en las redes.

La tuitera y productora televisiva uruguaya Analía Fernández expuso su hipótesis en su cuenta de X y lo hizo con pruebas: “La teoría de la oreja. Cuando bajas mucho de peso te puede cambiar la cara y el cuerpo. Pero la oreja no”, escribió en su mensaje que se ha viralizado, y añadió: “Mi veredicto: es Luis Miguel, señores”.

En definitiva, su pérdida de kilos, aunado a sus más de cinco décadas de vida hacen que no luzca como cuando tenía 20, pero lo que sí es igual es su manera de cantar, lo que queda constatado en videos donde seguidores piden parar con este tipo de teorías conspirativas:

“Se me hace increíble que haya gente que diga que no es Luis Miguel y que hasta se le ve enfermo. Si no fuera Luis Miguel, ¿cómo es que este ‘doble’ canta tan bien como él? Si está ‘enfermo’, ¿cómo es que canta tan increíble como siempre lo ha hecho?”, comentan.

Luis Miguel en 2016. Para este año, el cantante regresó a los escenarios luego de padecer rinofaringitis aguda, la cual lo hizo cancelar su gira anterior. EL UNIVERSAL

La teoría de los tres dobles

Entre rumores, en el Movistar Arena de Argentina, Luis Miguel sigue con su serie de conciertos. Si bien su llegada generó un alboroto considerable, las redes sociales han sido testigo de la sorpresa que suscitan los cambios físicos del astro rey. Su notable pérdida de peso al subir al escenario ha desatado una serie de opiniones entre los usuarios, quienes señalan que su apariencia ya no refleja la imagen icónica del famoso cantante.

Además, el revuelo se intensificó con la veloz difusión de imágenes y videos del primer concierto, lo que ha alimentado una serie de especulaciones y teorías insinuando la posibilidad de que un doble o más dobles del intérprete de “La incondicional” están ocupando su lugar en el escenario.

En medio de estos rumores, un periodista de espectáculos argentino reafirmó la hipótesis asegurando, públicamente, que el cantante aterrizó en el país junto a dos dobles. Incluso, externó que no cree que fuera el Luis Miguel real quien se presentó en la primera noche en el Arena.

Incluso, en un programa de América TV, el comunicador dijo: “Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión lógicamente, porque si no alguno puede hacer la comparación”, contó Ventura. Además, aseguró que existe un tercer doble y que éste vive en Argentina.

Agregó que también percibió cambios más allá de la pérdida de peso, como que sus hombros en realidad son más pequeños: “Cuando uno hace dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, no se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales”, expresó.

Por otra parte, dijo que los bailes icónicos del famoso tampoco eran similares a los de cuando era más joven. “¿Por qué hacen esto? Por una cuestión muy simple, Luis Miguel no está siempre al cien por ciento, siempre tuvo excesos con el alcohol y las drogas, y no siempre está con disponibilidad para ir y subir al escenario”, aseveró.

Cabe señalar que las declaraciones del periodista provocaron una ola de reacciones en los internautas con comentarios como: “Es impresionante el nivel al que llegan, no tienen escrúpulos. No sé por qué Luis Miguel no los demanda de una vez y los pone de rodillas”, “Ventura, deberías saber que cuando uno baja mucho de peso y no tiene masa muscular, queda ‘chiquito’”.

Luis Miguel en 2023, el cantante se encuentra en medio de su nueva gira con la cual llegará en diciembre a Jalisco; actualmente luce extremadamente delgado. ESPECIAL

Otras “leyendas” que rodean a Luis Miguel

Aunado a los rumores desatados durante la nueva gira del cantante, la vida de “El Sol” siempre ha estado rodeada de teorías sobre su origen, su familia, su salud, sus amores y hasta sus conciertos.

La teoría más famosa que existe es aquella en la que se asegura que Luis Miguel habría muerto en los años 90 para después ser sustituido por alguien casi idéntico a él.

Los más impactante es que hay dos versiones al respecto. La primera de ellas dice que el astro musical falleció a causa de un accidente automovilístico, en 1992, mientras viajaba hacia Acapulco; y la otra indica que, ese mismo año (1992) el cantante asistió a una fiesta en Los Pinos, donde falleció a causa de un malestar de salud; incluso, afirman que su cuerpo fue enterrado en los jardines de la entonces residencia presidencial.

Cabe destacar que él no es el único cantante relacionado con este tipo de polémicas, artistas como Paul McCartney, Avril Lavigne, Eminem y Miley Cyrus también han sido dados por muertos.

Para muchas de sus fans, Luis Miguel es considerado como todo un rey, pero existe la teoría de que el cantante en realidad sí tiene sangre azul, y no cualquiera, pues pertenecería a la familia real británica. En 2006, Gerald Spencer, primo de la princesa Diana, lanzó el libro “The Romeo and Juliet Chronicles: Part 8, Marcela”, en el que relata el supuesto romance que sostuvo con Marcela Basteri, madre de “El Sol”.

Según Spencer, conoció a Basteri cuando esta vivía en Italia y sostuvieron un amorío del que la modelo salió embarazada; por lo que Micky sería primo de Harry y William.

