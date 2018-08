Luis Gerardo Méndez busca la felicidad

“Tiempo compartido” es una historia novedosa, una cinta que tiene una estética muy distinta a lo que vemos normalmente en el cine nacional; “sin duda, es una historia fuerte, poderosa, una crítica interesante al capitalismo y, además, abarca un tema con el cual nos podemos identificar todos: la búsqueda de la felicidad -que en ocasiones la encontramos en los sitios equivocados, como lo es una casa o un tiempo compartido-”; así es como define Luis Gerardo Méndez este filme que protagoniza y que llega a las salas de cine esta semana.

En entrevista, el histrión comparte que se encuentra listo para el estreno en México de este filme, después de haber ganado en el pasado Festival de Cine de Sundance la categoría a “Mejor guion”; y “no sólo eso, la realidad es que nos ha ido increíble en todos los festivales; por ejemplo, en Guadalajara - en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG)-me dieron un premio a ‘Mejor actor’; y en los Ariel, Miguel Rodarte se llevó una estatuilla por ‘Mejor coactuación masculina’... Pero bueno, ahora viene la otra parte importante que es la respuesta de público, y que éste acuda a las salas a verla”.



Sobre el tema del público, ¿en dónde consideras que está el clic que hará el espectador con la cinta?

-Si yo tuviera que definir a ‘Tiempo compartido’ como un género -aunque no me gusta poner etiquetas- diría que es una tragicomedia y en ese sentido es muy fácil el viaje para el espectador, porque comienza siendo algo muy divertido, te ríes y conforme pasa la película te das cuenta que no es así, que también es una historia con momentos muy dolorosos y llenos de neurosis. Me parece que esta película se llevará al espectador a un viaje sensorial y emocional muy interesante.



En esta cinta vemos dos puntos importantes, la parte artística y la parte histriónica, ¿cómo fue trabajar tu personaje?

-Fue muy orgánico, tuve que explorar en mi neurosis -que es mucha (ríe) - y abrir estas puertas de la locura, que dejan salir la represión que tenía el personaje por tratar de ser el padre de familia perfecto; estuve conviviendo de cerca con amigos que son padres de familia y observé la enorme responsabilidad que tienen por ser buenos padres. Aunado a lo anterior, y lo comenté en Guadalajara cuando me dieron el premio a ‘Mejor actor’ durante el FICG, este reconocimiento se lo dediqué a mi padre, porque me conmueve mucho la historia de este personaje que trata de darle lo mejor a su familia y esa presión termina quebrándolo, volviéndolo loco… Entonces, ese fue el camino para preparar mi personaje.



¿Cuál es la historia detrás de tu llegada a “Tiempo compartido”?

-Sebastián Hoffman -el director- me buscó; de hecho, llegué a la película por el fotógrafo del filme, el cual trabajó conmigo en una película y a su vez es amigo de Sebastián y le sugirió que me llamara; acto seguido, llevó a Sebastián a verme al teatro, yo estaba trabajando en la obra ‘El curioso incidente del perro a medianoche’ y saliendo de la obra de teatro me ofreció el papel, me envió el guion y al leerlo me conmoví mucho y supe que quería hacerlo.



¿Cómo fue el trabajo de dirección de Hoffman, hubo oportunidad de ensayar, llegaron de lleno, a la brava a filmar?

-Tuvimos un par de lecturas en México, pero el proyecto nació en Acapulco, filmamos en un hotel de allá donde estuvimos siete semanas; filmamos de noche, y fue un proceso muy interesante porque dormíamos de día y trabajábamos de noche; éramos como vampiros (ríe)… Estábamos hipersensibles por el cansancio, pero al mismo tiempo fue muy fácil, porque el 80% del trabajo de un director es hacer un buen casting, si eliges a los actores correctos, difícilmente la película va a quedar mal y a la par de eso es tener un buen guion. Y eso es lo que ocurrió aquí, Sebastián hizo una gran elección de actores aunado a una gran trama, y eso hizo que filmar fuera muy disfrutable.



¿Con qué te quedas después de haber hecho esta película?

-Cada película te modifica una cosa; es necesario tomarse un tiempo después de trabajar en una… No sé, me parece que esta cinta sólo me dejó cosas muy lindas, me dejó una complicidad muy bonita con Sebastián Hoffman, con Cassandra Ciangherotti -a quien ya conocía, pero no habíamos trabajado juntos-; lo que más me deja es que por fin estoy haciendo el cine que siempre busqué, ese que está en medio del cine comercial y al mismo tiempo va a los festivales. Definitivamente, ‘Tiempo compartido’ es una película que sí cuestiona al espectador y que al tiempo es dinámica… Es potente y tiene un discurso interesante sobre el capitalismo y la búsqueda de la felicidad.