Ludwika Paleta y Paulina Goto tejen red de apoyo esta Navidad

Luego del éxito de la primera temporada de “Madre sólo hay dos”, serie mexicana de Netflix protagonizada por Ludwika Paleta y Paulina Goto, los fans pueden sentirse muy contentos porque llega una segunda entrega esta Navidad.

La primera parte culminó en un conflicto entre las protagonistas “Ana” y “Mariana”, luego de revelarse secretos incómodos. Y ahora la audiencia deberá descubrir si habrá una reconciliación entre estas mujeres que se habían hecho amigas tras el intercambio por equivocación de sus respectivas bebés.

En entrevista con EL INFORMADOR las actrices hablan de los nuevos retos que enfrentarán sus personajes en los próximos episodios que están por estrenarse el 24 de diciembre: “En la temporada pasada se trata mucho más el tema de la maternidad y de todo lo que viene con un embarazo, con el parto, con los hormonas locas de todos los días y que a las niñas las cambiaron de familia, más todo lo que sucede cuando llega un nuevo miembro a la familia. Y en esta nueva temporada, el tema central, más allá de la maternidad -tema que se queda de lado porque las niñas están un poco más grandes- es cómo nos reconstruimos nosotras, cómo volvemos a la normalidad y retomamos nuestras relaciones”, comparte Ludwika Paleta.

Y es que en uno de los episodios, por ejemplo, se abordará lo que significa tener una red de apoyo, esas personas que están ahí para respaldar en todo momento y a pesar de cualquier circunstancia. “Cuando tienes hijos es algo que resalta mucho más y en este caso, hacerle énfasis a la importancia de tener a tu familia cerca es primordial (para saber) cómo tienes que construir estas relaciones, justamente para tener una red de apoyo”, resalta Ludwika, pues su personaje “Ana”, tiene que replantearse si continuar con su antiguo puesto o buscar una nueva manera de crecer a nivel profesional.

Ludwika Paleta y Paulina Goto regresan para la segunda temporada de “Madre sólo hay dos”. ESPECIAL/Netflix

Por su parte, Paulina Goto, confiesa que “Mariana”, su personaje tendrá que poner en equilibrio su rutina como madre y sus ganas de crecer en la vida: “Algo padre y diferente que le sucede es que tiene todo este conflicto de que quiere salir con alguien y hasta dónde mete a esa nueva persona que se comienza a volver importante en su vida, y que a la vez hay esa incertidumbre de qué limites hay que poner. Ella está aprendiendo la parte de combinar la vida laboral con la maternidad y tener que encargar a su bebé, querer hacerlo todo a la vez y darse cuenta que no puede, ese será el conflicto de ‘Mariana’. Además, hará una mancuerna muy padre con ‘Ana’ y otras mujeres con esta parte de la sororidad”.

Paulina recién cumplió 30 años, y paradójicamente está viviendo una nueva etapa en su vida como lo hace su personaje, aunque desde distintas perspectivas. “Los 30 están bien padres, estoy contenta con esta nueva etapa, los 20 estuvieron muy bien, pero siento que a los 30, tengo más claro que quiero en mi vida y qué es lo que no quiero. Me siento con más herramientas para tomar mejores decisiones y no tomarme las cosas tan enserio y disfrutar un poco más. De hecho es algo que le he aprendido mucho a ‘Mariana’, porque yo soy mucho más controladora como ‘Ana’, y ‘Mariana’ es más tranquila, generalmente intenta fluir con lo que hay y eso es algo lindo que me ha dejado este personaje”. Acota Paulina que en la vida hay nuevas etapas y nuevos ciclos para dejar atrás lo que ya no sirve “y estar abiertos a las nuevas aventuras de la vida”.

Finalmente, Ludwika también encuentra aprendizajes en su personaje “Ana”, quien es muy aprehensiva y comienza a darse cuenta que las cosas se pueden resolver de otra manera y sin tanto conflicto: “Hay que tomarse las cosas menos personales y no tan enserio. Conforme vas teniendo más años, y más madurez y más experiencias, te das cuenta de que las cosas se pueden resolver mucho más fácil y que ser aprehensivo o controlador, lo único que te dejan es ser más aprehensivo y controlador”. Las actrices han desarrollado una muy buena amistad a partir de este proyecto, de hecho tienen un chat donde se comparten datos o artículos alusivos a los temas que abordan en la serie.

¿De qué trata “Madre sólo hay dos” segunda temporada?

“Ana” (Ludwika Paleta) y “Mariana” (Paulina Goto) deciden separarse, a pesar de que han creado lazos profundos entre ellas, las bebés y el resto de la familia. ¿Cómo lograrán conformar la familia que ellas quieren, cuando esta red familiar se ha roto? En el elenco también participan Martín Altomaro, Javier Ponce, Matías Novoa, Elena del Río, Rodrigo Cachero y Liz Gallardo. Carolina Rivera funge como showrunner y escritora de la mano de Fernando Sariñana, con Carlos González Sariñana como co-escritor y productor ejecutivo. “Madre sólo hay dos” es producida por Perro Azul para Netflix.