Lucero revela misterio de la telenovela "Lazos de amor"

Hace 23 años llegó a su fin "Lazos de amor" una de las telenovelas más exitosas de Televisa en la que Lucero interpretaba a unas trillizas, una de ellas era la villana.

Tras el final en el que María Guadalupe se toca la ceja —uno de los tics de María Paula, la villana—, la incógnita quedó en el aire, ¿quien sobrevivió?, ¿fue María Paula la que quedó viva y se hizo pasar por la buena de la historia?

Todos estos años han pasado y es ahora Lucero quien revela quién fue quien sobrevivió. "Creo que debería ser María Guadalupe [quien quedó viva] porque yo siempre he pensado que el bien tienen que triunfar sobre el mal. A veces pensamos que en el mundo y la vida el mal no es castigado, yo digo que sí, yo digo que tarde o temprano el que obra mal, mal le va", detalló la actriz.

Durante una conferencia de prensa donde Lucero anunció su nuevo disco "Brasileira en Vivo", recordó aquel final de la que considera una de sus mejores telenovelas al señalar que al igual que todo el país, quedó impactada con el desenlace, uno que dijo, fue algo pocas veces visto en la televisión mexicana de aquella época.

"Si me quede muy traumada porque cuando María Guadalupe se agarra la ceja dije "no vaya a ser que es María Paula", tal vez le esperaba un final peor, pero yo sigo pensando que quien se quedó viva fue María Guadalupe porque María Paula era muy mala, mala persona y no merecía vivir", añadió la también cantante.

