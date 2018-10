Lucero, más enamorada que nunca

Lucero parece haber encontrado el secreto para lucir cada vez más plena y guapa: estar enamorada, “mantenerte ilusionada te da una vida llena de alegría; a mí me gusta mantenerme enamorada de mi carrera, de mi música, de mi público, de mis hijos, de mi novio. Ver la vida con positivismo puede sonar cursi, y mucha gente puede decir ‘eso ya es un cliché’, pero es la verdad, yo creo que es más bonito ver la vida desde una perspectiva alegre”, comparte en entrevista en el marco a su llegada para cantar en el Palenque de las Fiestas de Octubre, el próximo viernes 12.

Actualmente, la cantante y actriz se encuentra promocionando su nuevo disco “Más enamorada con banda”, un título que le va como anillo al dedo y refleja el estado anímico en el cual se encuentra tras más de tres décadas de carrera: “Para mí mi carrera es un factor que me ha dado grandes satisfacciones; después de 38 años en esta profesión me siento muy agradecida con todo lo bueno que me ha pasado y me sigue pasando”, señala.

Lucero agrega que se siente muy contenta con los resultados arrojados con este material -ya es Disco de Oro por altas ventas-, y al cual considera que la sacó de su zona de confort y le permite poco a poco irse posicionando como una cantante del regional mexicano en el estilo de la banda sinaloense. “Todo esto lo he logrado de la mando de Luciano Luna, que es un súper productor; así como por el trabajo de grandes autores. Además, estoy muy feliz de poder inyectarle mi estilo a las canciones y seguir con mi sello; de hecho, ahora estoy lanzando ‘A pesar de todo’, que ya ha tenido una gran aceptación”.

-Precisamente, el tema “A pesar de todo” es una composición de Carlos Rivera y Horacio Palencia, ¿nos puedes compartir cómo fue la experiencia de trabajar con ellos?

-Me encantó grabar esta canción de Horacio Palencia y Carlos Rivera, y cuando me la mandaron me ilusioné mucho al saber que era de ellos; con Carlos yo tengo una amistad y un cariño muy especial y estoy contenta de que me haya dado esta canción; a la par, con Horacio también he tenido algunos acercamientos en eventos y la verdad es que es un tema precioso. Ellos pensaron que éste podría quedar muy bien para mí y sí, me quedó como anillo al dedo el arreglo con la banda que hizo Luciano Luna; es una canción de amor que va muy bien con el concepto de “Más enamorada con banda”.



-Actualmente existen diversos compositores nuevos y talentosos; a juicio personal, ¿quiénes son tus favoritos y cuál es el compositor con el que aún no has grabado, pero te gustaría?

-No tengo una preferencia en particular por elegir a los autores o buscarlos para que me den un tema o dos; cuando elijo material para mis discos me gusta escuchar de todo y principalmente pido que cuando me manden los temas no me digan el nombre del autor, para poder tener esa claridad de elegir un tema porque realmente me gusta, me atrapa, me enamora, me enchina la piel y no porque la canción me la mandó alguien en particular; y eso es lo que pasó con el tema de Horacio y Carlos y me encantó darme cuenta que el tema era de ellos. Sucedió lo mismo con el tema “Necesitaría”, me lo hicieron llegar por parte de un amigo de Julión Álvarez; lo escuché, decidí grabarlo y después me enteré de la historia del autor que es Ernesto Martínez, quien compuso esta canción con María Herbert en coautoría. Su historia es muy linda porque él es un hombre muy joven y originario de Oaxaca; además, es muy humilde y ama componer. Es un talento que no había tenido la oportunidad de ser grabado por alguien famoso, con nombre… Y bueno, él canta en los camiones para poder sostenerse y ahora me manda este tema que comprueba por qué no hago diferencias… Me encanta poder darles una oportunidad a todos los autores mexicanos conocidos o desconocidos. Lo que interesa es tener temas con significado, con fuerza.



-Sin duda, la banda es uno de los géneros más gustados dentro y fuera del país, ¿por qué no te habías acercado a él antes?, ¿qué fue lo que te acercó a él ahora?

-Tenía pensado ya desde hace un tiempito empezar a cantar con banda sinaloense; incluso, lo hacía en los shows en vivo… Lo hacía con canciones como “Tristes recuerdos” o “Árboles de la barranca”, porque es evidente que es un género que a la gente le encanta. Pienso que hace algún tiempo este género se escuchaba solamente en algunas ferias, pero ahora se oye en todas partes y con gente de todas las edades, y así fue que me fui animando y claro, llegué a un acuerdo con la disquera y con mi equipo de trabajo; pensamos que sería una buena idea que en lugar de grabar con mariachi, al cual amo y lo defenderé siempre, dar un giro y llevar mi material a una parte más moderna.



-Aunado a la banda, los sonidos urbanos están de moda, ¿te han ofrecido grabar algún tema de estos?, ¿te interesaría grabar uno en solitario o con algún intérprete?

-El reggaetón es uno de los géneros que más se escuchan, que más se bailan… No he tenido una propuesta de algún proyecto que yo lo pueda decir, y claro que me gustaría, porque mientras sea música a mí me encanta todo; me gusta todo lo que pone a la gente a bailar… Tengo en mis artefactos musicales playlist donde hay de todo (risas), y si algún día se da algo con un cantante de urbano, lo veo divertido; es una manera de crecer, de llegar a nuevos públicos. No digo nombres, porque son muchos, pero feliz lo haría. Lo importante es hacer fusión de talentos, de amistad.



-El 12 de octubre llegarás al Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, ¿qué verán tus fans en este show? ¿Cuáles son los temas que no podrán faltar?

-Estoy súper ilusionada de estar en el Palenque el 12 de octubre en Guadalajara, y me encanta porque hace tiempo que no me presento en vivo en esa ciudad y ya estoy planificando todos los shows de este año y del año que viene y, por supuesto, Guadalajara lo tengo en la mira. Para mi presentación del 12 de octubre cantaré mis éxitos de siempre, de mi nuevo material con banda sinaloense y haremos una fusión de algunos de mis temas clásicos.