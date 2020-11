Love of Lesbian reconecta con México

No hay duda de que el drama es lo que une a México y Love of Lesbian, la banda española que considera a la tierra azteca no sólo como una de las más frenéticas cuando se trata de demostrar pasión musical, pues Santi Balmes, vocalista y músico de la agrupación catalana, reconoce que las canciones más oscuras y dramáticas de este proyecto son que más cosechan aplausos en suelo mexicano.

Aunque la gira internacional y el lanzamiento de su nuevo disco están en pausa, Love of Lesbian se alista para reconectarse con México a través del formato “Irrepetible” de Ocesa, pues este 6 de noviembre la banda también conformada por Julián Saldarriaga (guitarra y voz), Jordi Roig (guitarra y teclados) y Oriol Bonet (batería y programación), celebra desde la “Casamurada” (España) su concierto vía streaming, en el que han abierto carta a través de sus redes sociales para que el público mexicano elija las canciones que sonarán en la velada.

“Para mí el formato digital es una manera de enviarle una carta a un ser querido para decirle que dentro de seis o siete meses nos veremos en persona, es un recordatorio afectuoso que esperamos llenar de magia y que realmente tenga un sentido el visionarlo en casa tranquilamente. Llevamos una demora de seis meses respecto a nuestros planes iniciales, pero también este año queríamos parar para grabar el disco”.

Santi pone en contexto los retos que la industria musical enfrenta ante el cierre de los escenarios y la ausencia del público, al considerar que si bien los artistas españoles han hecho frentes a recortes y rezagos en pasadas crisis en su país, la pandemia actual ha puesto sobre la mesa nuevas complejidades que serán un verdadero reto superar aunque la apertura de espacios poco a poco se concrete a nivel internacional.

“Esta es la puntilla definitiva, que en el lenguaje torero es como la estocada final, para que un gremio que siempre ha estado muy maltratado por parte de todos los gobiernos, ahora definitivamente empiece una fase de reconversión brutal y muy dolorosa, es muy probable que vayan a cerrar salas porque no pueden aguantar, hay bandas que tampoco lo van a poder llevar bien. Pero dentro de las crisis hay ese posible renacimiento”.

Santi recalca que pese al panorama que se avecina, siempre agradece el respaldo que países como México han manifestado a la banda desde hace más de 20 años y el acompañamiento que el público ha tenido íntimamente con las composiciones de Love of Lesbian.

“México es como entrar en una dimensión donde todas la intensidad suben de nivel, yo no había encontrado un país jamás tan intenso. Hay algo casi telúrico en México, que emerge desde el suelo, cada vez que hemos ido salimos espolvoreados y sacudidos de emoción, al cariño y la emoción, cosa que en Europa hasta cierto punto se ha perdido porque se ha convertido en países viejos. Creo que el gusto mexicano hacia nosotros es por un gusto casi masoquista, por disfrutar a través del dolor (de las canciones) que ha sido transformado en algo bello”.

JL