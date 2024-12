Hoy, 24 de diciembre, celebramos el cumpleaños de Louis Tomlinson, exintegrante de la mundialmente famosa banda One Direction y ahora exitoso solista. Con una trayectoria llena de logros y una legión de fans alrededor del mundo, Louis sigue dejando huella en la música y en el corazón de sus seguidores. Aquí te compartimos 10 curiosidades sobre este talentoso artista en su día especial.

1.- Nació en un día muy especial

Louis William Tomlinson llegó al mundo el 24 de diciembre de 1991 en Doncaster, Inglaterra. Su cumpleaños coincide con la víspera de Navidad, lo que lo convierte en un doble motivo de celebración.

2.- Antes de One Direction, actuó en televisión

Louis tuvo una faceta actoral antes de entrar al mundo de la música. Participó en la serie británica Fat Friends y también actuó en Waterloo Road. Estas experiencias lo ayudaron a desarrollar su confianza frente a las cámaras.

3.- Su audición para The X Factor

En 2010, Louis audicionó para The X Factor con la canción “Hey There Delilah” de Plain White T’s. Aunque no avanzó como solista, fue seleccionado para formar parte de One Direction junto a Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan y Zayn Malik.

4.- El mayor de One Direction

Entre los integrantes de la banda, Louis es el mayor. Tenía 18 años cuando One Direction se formó, mientras que Harry Styles, el más joven, tenía apenas 16 años.

5.- Es fanático del fútbol

Louis es un apasionado del fútbol y ha jugado en partidos benéficos. Incluso llegó a firmar un contrato como futbolista con el Doncaster Rovers, el equipo de su ciudad natal.

6.- Dedicado a causas benéficas

Louis siempre ha mostrado interés por ayudar a los demás. Ha participado en múltiples actividades benéficas, desde conciertos hasta eventos deportivos, y ha donado generosamente a organizaciones que apoyan la salud infantil y la educación.

7.- Carrera como solista

Tras la separación de One Direction en 2016, Louis se lanzó como solista. Su primer sencillo, “Just Hold On”, fue un homenaje a su madre, quien falleció en 2016. Su álbum debut, Walls, se lanzó en 2020 y recibió elogios de fans y críticos.

8.- Un vínculo fuerte con sus fans

Louis tiene una conexión única con sus seguidores, conocidos como “Louies”. Siempre se ha mostrado agradecido por su apoyo incondicional, y en sus conciertos dedica momentos especiales para interactuar con ellos.

9.- Un padre orgulloso

En 2016, Louis se convirtió en padre de un niño llamado Freddie Reign Tomlinson. Aunque mantiene la vida de su hijo en privado, ha expresado en varias ocasiones lo importante que es para él.

10.- Su amor por las letras y la composición

Louis ha demostrado ser un talentoso compositor. Coescribió varias canciones de One Direction, incluyendo éxitos como “Story of My Life” y “No Control”. Su estilo personal se refleja también en sus proyectos como solista.

En este día especial, los fans de todo el mundo celebran el cumpleaños de Louis Tomlinson, agradeciendo por la música y los momentos inolvidables que ha compartido a lo largo de su carrera.

