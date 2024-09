Lottie Moss es hospitalizada por uso de popular medicamento para la diabetes

Lotie Moss tuvo una mala experiencia al utilizar el medicamento conocido como Ozempic. La modelo de 26 años de edad y hermana de Kate Moss habría consumido el popular medicamento creado para combatir la diabetes y que ha sido utilizado como tratamiento adicional a procesos de perdida de peso.

Moss compartió su experiencia en su podcast "Dream On": "No les voy a mentir. Lo intenté hace unos meses porque no me sentía cómoda con mi peso".

También confesó que consiguió el medicamento a través de una amiga, de forma que no necesitó prescripción para consumirlo. "Era de un doctor, pero no como cuando vas a una clínica y te lo prescriben, después de tomarte la presión y los distintos exámenes médicos, los cuales son necesarios para tratamientos con Ozempic".

Añadió que el gran problema fue que tomó una dosis que es para personas que se encuentran alrededor de los 100 kilos, mientras que ella medía cerca de los 50s. "Son esa clase de pequeños detalles los que me hubiera gustado saber antes de tomarlo", confesó.

La modelo comenzó a sentirse mal. No podía retener ni alimentos ni líquidos, por lo que tuvo que ir al hospital en la madrugada. Moss estaba sufriendo una grave deshidratación, así que fue trasladada para recibir atención médica inmediata.

Moss compartió su experiencia buscando dar un mensaje en contra de la automedicación y los tratamientos médicos sin asesoría médica.

