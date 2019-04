Los más reconocidos en México

Ya sea por cuestiones de mercadotecnia o simplemente para reafirmar el valor de un artista, es que la multinacional Personality Media (con sedes en México, España y Argentina) se dio a la tarea de armar el Top-10 Personalities de las celebridades nacionales más reconocidas y valoradas dentro de nuestras fronteras.

El estudio que realizaron por quinto año consecutivo abarcó a más de 20 mil consumidores mexicanos, según informa en un comunicado. “Es una fuente estratégica de referencia para el mercado de la mercadotecnia y la comunicación”.

En la clasificación (que abarcó mil 300 personalidades en diferentes categorías) los que veremos a continuación son los que obtuvieron más del 90% de reconocimiento en la población mexicana y se ordenaron por “valoración general”, de acuerdo a la percepción de los encuestados, cuya calificación fue del 1 al 10.

A continuación, estos son los mexicanos más conocidos y valorados por la población, quienes han visto potencializar su estatus en el ranking gracias a los premios que han obtenido o por tener una larga e importante trayectoria, e incluso algunos otros empujados por la polémica.

1.- Eugenio Derbez

NOTIMEX

El actor mexicano actualmente se encuentra en su proyecto de streaming llamado “LOL: Last One Laughing”, el cual se reproduce por la plataforma digital Amazon Prime Video y en esta encuesta obtuvo el 100% de reconocimiento y una calificación que lo valora con un gran total de 8.31.

2.- Guillermo del Toro

EL INFORMADOR / A. Camacho

Para el cineasta tapatío el reconocimiento fue del 95% y una calificación valorativa de 8.23. El arrastre de los premios Oscar que ganó 2018 aún lo tienen en la mente del mexicano. Próximamente llegará a nuestra ciudad su exposición “En casa con mis monstruos”.

3.- Diego Luna

EL INFORMADOR / G. Gallo

Luego de protagonizar “Narcos: México”, el actor podría estar cocinando una participación junto con Yalitza Aparicio (“Roma”) en un proyecto de Guillermo del Toro. Por lo pronto, obtuvo el 97% de reconocimiento y 8.17 de calificación que lo coloca en el tercer puesto.

4.- Gael García

EL UNIVERSAL

El “charolastra” mayor se quedó con 95% de reconocimiento y 8.12 de calificación. En la actualidad se encuentra moviendo su gira de Ambulante, con la promoción de cine documental.

5.- Xavier López

NOTIMEX

Mejor conocido como “Chabelo”, el actor de 84 años de edad obtuvo 100% de reconocimiento, pero tan solo un 7.99 de calificación valorativa. Ni modo “Cuate”. Recientemente participó en la cinta “El Complot Mongol”.

6.- Yuri

EL UNIVERSAL

La cantante es reconocida por el 100% de los mexicanos pero solo es valorada con una calificación de 7.91. Quizá su falta de empatía con Yalitza Aparicio le quitó algunos puntos del público, pero eso no le quita puntos a su talento.

7.- Martha Higareda

EL UNIVERSAL

Esta actriz se coloca con 95% del reconocimiento público, mientras que su valor es calificado con 7.89. Es protagonista de “No manches Frida 2”, que estrena esta semana junto a Omar Chaparro.

8.- Jaime Camil

EL UNIVERSAL

El popular actor obtiene el 96% de reconocimiento y el 7.86 de calificación en su valor. Entre sus proyectos más recientes está el estreno de la película “Las píldoras de mi novio” que se estrenará en el verano.

9.- Vicente Fernández

NOTIMEX

Es difícil creer que “el Charro de Huentitán” no haya alcanzado el total del reconocimiento público en esta encuesta, al tener 99%, mientras que su valor lo coloca con 7.82 de calificación.

10.- Karla Souza

EL UNIVERSAL

La actriz tuvo el 92% de reconocimiento entre los mexicanos encuestados y una valoración de 7.81. Actualmente se encuentra de lleno en la serie estadounidense “How to Get Away with Murder”.