La carga más preciada es una película francesa, en la que participa Jean Louis Trintignant como narrador y Alexander Desplat como compositor, la cual es la adaptación de la novela francesa La plus précieuse des marchandises: Un conte de Jean-Claude Grumberg.

La carga más preciada. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

La historia narra que érase una vez un pobre leñador y su esposa que vivían en un gran bosque. El frío, el hambre, la pobreza y una guerra que rugía a su alrededor hacían que sus vidas fueran muy difíciles.

Un día, la esposa del leñador rescata a un bebé. Una niña arrojada desde uno de los muchos trenes que pasaban constantemente por el bosque.

La carga más preciada. ESPECIAL/CORAZÓN FILMS.

Esta niña, este “cargamento más preciado”, transformará la vida de la esposa del leñador y la de su esposo, así como la de aquellos cuyos caminos se crucen con el de la niña, incluido el hombre que la lanzó desde el tren. Y algunos intentarán protegerla, cueste lo que cueste.

Su historia revelará lo peor y lo mejor en los corazones de los hombres.

La carga más preciada

(The most precios of cargoes/La plus précieuse des marchandise)

De Michel Hazanavicius.

Francia, 2024.

XM