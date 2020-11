Los fans mandan en los American Music Awards

Los American Music Awards (AMA’s) celebraron el domingo por la noche su ceremonia de entrega, una donde se reconoce más que la calidad, la popularidad. El trofeo sirve para medir el grado de fama de los artistas, su reconocimiento, arrastre y potencial futuro. Pero este galardón también sirvió para algo más que elevar egos: Buscó cicatrizar, unir, celebrar y por unos momentos, llenar de aplausos el escenario.

Cicatrizar porque es la primera gran entrega de premios que se celebra tras las elecciones presidenciales en la Unión Americana. La conductora de la ceremonia, Taraji P. Henson desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles, lo dejó en claro en su discurso de apertura: “Ha sido un año muy largo, ahora que se está terminando el 2020, debemos recordar que somos un país, necesitamos sanar, unirnos, divertirnos”.

Muchas veces a la sombra de los Grammy o los premios MTV, este año los AMA’s pueden presumir un logro hasta ahora singular: Hubo público en la ceremonia. Poquitos, con grandes medidas sanitarias, lejos del escenario y divididos en grupos reducidos, pero su sola presencia le brindó a esta ceremonia un toque especial en el marco de la pandemia que enfrenta el mundo.

El protagonismo de los AMA’s recayó, como debe ser, en los números musicales que se desplegaron a lo largo de tres horas, llamando la atención que en los coreográficos, los bailarines tenían qué hacer su número con cubrebocas. Así sucedió con Justin Bieber, quien interpretó “Holy” y luego “Lonely” al lado de Shawn Mendes (fan confeso del canadiense).

Luego vino el turno de la gran estrella de la noche: The Weeknd, quien lució en todo momento el rostro vendado (una caracterización), al momento de entonar “In your eyes” (con una pequeña colaboración de Kenny G), así como “Save your Tears”. El músico se mostró agradecido con el cariño e impulso de sus fans en sus discursos de agradecimiento.

En el escenario comenzó a sonar el español y elevó su temperatura de la mano de una espectacular Jennifer Lopez y Maluma Baby, quienes interpretaron “Pa’ ti” y “Lonely”. Otro que sin pisar el escenario llamó la atención fue Bad Bunny, quien agradeció a través de un enlace su premio a Álbum favorito latino por “Yo hago lo que me da la gana”.

Llamó la atención, eso sí, que Taylor Swift, ganadora de la categoría reina de la noche, Artista del año (por tercero consecutivo), no se haya presentado a recoger su premio y hubiera preferido grabar su agradecimiento. “Gracias a mis fans por este reconocimiento, no pude estar con ustedes esta noche porque estoy trabajando en mi nuevo álbum”.

Se extrañó más a Swift, tomando en cuenta que con los AMA’s que ganó ayer (Artista, Video del año por “Cardigan” y Artista femenina pop/rock), se convierte en la cantante más dominante en la historia de estos premios.

Para darle un cierre con acento internacional a la entrega de premios, la noche concluyó con la presentación de la banda surcoreana BTS, fenómeno asiático que también está arrasando entre las adolescentes de nuestro continente.

Otros artistas que se presentaron en la ceremonia fueron Katy Perry, quien apareció en escena con Darius Rucker interpretando “Only love”; mientras que Billie Eilish mostró su voz en la canción “Therefore I Am”.

PREMIACIÓN

Los elegidos de la noche

Mejor álbum Soul/R&B: “After hours”, The Weeknd.

Mejor canción Pop/Rock: “Dont start now”, Dua Lipa.

Mejor canción Country: “10,000 hours”, Dan + Shay with Justin Bieber.

Mejor cantante de Soul/R&B: Doja Cat.

Mejor cantante latina: Becky G.

Mejor canción Rap/Hip-Hop: “Wap”, Cardi B y Megan Thee Stallion.

Mejor canción Soul/R&B: “Heartless”, The Weeknd.

Nueva artista del año: Doja Cat.

Mejor dúo o grupo de Pop/Rock: BTS.

Colaboración del año: “10,000 hours”, Dan + Shay with Justin Bieber.

Álbum favorito latino: “YHLQMDLG”, Bad Bunny.

Mejor cantante masculino de Soul/R&B: The Weeknd.

Artista del año: Taylor Swift.

JL