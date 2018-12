Los “Perfectos desconocidos” a la pantalla grande

Para Manolo Caro la privacidad de la vida personal es un lujo que no debe perderse y que pareciera casi imposible mantener intacta ante ese instinto de querer publicar todo a través de las redes sociales.

Es por ello que cuando llegó a sus manos la posibilidad de interpretar a su forma la historia de “Perfectos desconocidos”, visualizó un filme que, con ingenio y sensibiliad, abordara cómo la privacidad, los secretos, la confianza entre pareja y amigos y la tecnología se vuelven factores capaces de arruinar el amor, la reputación y la estima hacia alguien que se creía conocer a la perfección.

Tomando como punto de referencia el humor tropicalizado que la película, tanto en su versión original en Italia (2016) y en España (2017), Caro aceptó esta producción -a estrenarse el 25 de diciembre- con la intención de conformar el elenco a su gusto: Cecilia Suárez , Bruno Bichir, Ana Claudia Talancón, Mariana Treviño, Manuel García-Rulfo y Miguel Rodarte.

“Siempre he dicho que tanta red social y teléfonos inteligentes terminan afrontando al usuario, en este caso pone mucho en riesgo las relaciones familiares y de pareja, a veces pensamos que en esa caja negra (el celular) podemos esconder nuestro secretos y nadie tendrá acceso a ellos, pero cuando eso sale a la luz puede ser explosivo”, comenta el director.

Por su parte, Manuel García Rulfo, uno de los actores que más sorprende en los giros inesperados que da la trama, deja en claro que la combinación de mentiras y secretos es una bomba que no solo afecta al círculo cercano, puede dañar con más fuerza a quien menos lo esperas:

“Manolo me platicó de la película española, me mandó el guion de su versión y me encantan sus personajes, estoy feliz de trabajar con él por segunda vez”, detalla el actor.