Si te gustan las películas de acción y aventura Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos ya está en la cartelera de cine de la ciudad, por lo que este domingo es perfecto para organizar una salida al cine con la familia, la pareja o los amigos.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos. ESPECIAL/ MARVEL STUDIOS/DISNEY.

La trama tiene un vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960, Reed Richards-Sr. Fantástico, Sue Storm-Mujer Invisible, Johnny Storm-La Antorcha Humana y Ben Grimm-La Mole, enfrentarán su más grande desafío hasta el momento.

Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz Dios del espacio llamado Galactus y su enigmática Heralda, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y consigo a todos sus habitantes no fuera suficiente, las cosas pueden complicarse aún más.

Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos

(The fantastic four: First steps)

De Matt Shakman.

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Ralph Ineson, Julia Garner, John Malkovich, Paul Walter Hauser.

Estados Unidos, 2025.

XM