A pesar de ser una de las personalidades más importantes en el mundo geek y en la cultura popular internacional por creaciones legendarias e historias tan vastas como "Star Wars", que siguen dando nuevas narrativas hasta nuestros días, George Lucas jamás había puesto un solo pie en la Comic Con de San Diego, la más grande del mundo en su tipo. El responsable de dar a la historia uno de los fenómenos culturales más importantes, nunca había estado presente en esta fiesta masiva de cine, comic, videojuegos y animación a pesar de que la Comic Con no puede entenderse sin el legado de Star Wars.

El creador de galaxias lejanas, villanos de capas oscuras y enfrentamientos acrobáticos con sables de luz, hizo historia ante un público eufórico de 6 mil 500 personas que, de pie, ovacionaron su llegada. La ponencia no solo fue histórica por la presencia de George Lucas, sino porque también contó con Guillermo del Toro, el maestro tapatío que es uno de los directores mexicanos más reconocidos en el mundo, de modo que el mediodía resultó en una masterclass. La ceremonia tuvo también la participación de Doug Chiang, artista ganador del Oscar, y fue moderada por Queen Latifah, ganadora del Emmy y del Grammy.

La presencia de George Lucas en la Comic Con de San Diego respondió a la apertura de su próxima obra: el Museo Lucas de Arte Narrativo, un enorme complejo que actualmente se está construyendo en Los Ángeles que contará con más de 30 galerías de arte, dos salas de proyección, una biblioteca, un restaurante y un espacio para eventos. La colección es la acumulación de medio siglo de trabajo, acumulación que ha llegado a más de 40 mil piezas que George Lucas se negó a ceder. Habrá piezas de la colección personal del director, entre ellas pinturas de Frida Kahlo, Norman Rockwell y Jessie Willcox, además de elementos característicos de sus escenografías, diseños, conceptos y vestuarios que han trascendido la cultura popular. Se tiene contemplado que el museo abra sus puertas en 2026.

"He estado haciendo esto por 50 años y entonces se me ocurrió que no sé qué voy hacer con todo este arte porque me he rehusado a venderlo", dijo George Lucas. "Creo que el arte se trata más de una conexión con la obra. No de cuánto cuesta o qué celebridad la hizo, es más una cuestión personal… si tienes una conexión emocional con algo, eso es arte. Este templo será un museo para la gente”.

El Museo Lucas de Arte Narrativo será un santuario geek para los fanáticos de Star Wars, pues habrá arte nunca antes visto de la saga. Pero también maravillará a los fanáticos del cómic, pues habrá en exhibición material original de "Peanuts" -"Carlitos en América Latina-, el primer dibujo de la primera portada de Iron Man y Black Panther, ambos de 1968. Doug Chiang, que trabajó con George Lucas en Star Wars I-III, y que formó parte de los proyectos posteriores como "Rogue One" y "The Mandalorian", dijo que el museo "dará respeto a una forma de arte que no ha sido honrada antes. Espero que este museo inspire al siguiente Norman Rockwell".

Por su parte, el multipremiado Guillermo del Toro dijo que el Museo Lucas de Arte Narrativo será importante porque dará espacio al mito como punto de unión entre culturas, razas y países más allá de las ideologías o de la propaganda. Es decir, a esas historias tan poderosas, como Star Wars, que han marcado a incontables personas a lo largo de las décadas -y que lo seguirá haciendo-, una historia que hermana a decenas de miles sin importar de dónde o quién son.

"Comprendimos que las historias dan forma al mundo", comentó el cineasta tapatío. "Una de las ramas narrativas que se aplica brutalmente es la propaganda. El arte celebra el trabajo de personas extraordinarias, pero también celebra lo que nos pertenece: el mito. La propaganda pertenece a un grupo muy pequeño. El mito nos une y la propaganda nos divide".

Asimismo, Del Toro reveló que también considera añadir al próximo museo material de su propia colección de arte.

Fanáticos aguardaron por mucho tiempo para poder estar dentro del famoso salón H, que es donde ocurren los eventos más grandes de la Comic Con, y donde George Lucas estuvo presente por primera vez. Según testimonios de redes sociales, hubo personas que esperaron hasta por más de once horas para conseguir un sitio cercano. La conversación entre George Lucas y Guillermo del Toro cerró con broche de oro los cuatro días de actividades de la Comic Con de San Diego.

MF