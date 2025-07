Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 27 al 31 de julio

Aries

Esta semana te sale la carta del Juicio, lo que significa una sola cosa: es momento de tomar decisiones grandes y firmes. Se te van a abrir puertas para arrancar proyectos, firmar acuerdos o hacer movimientos importantes en lo profesional. No dudes ni te frenes; estás en racha y si sabes usarla, la abundancia no se va a hacer esperar.

Vas a salir de viaje, probablemente por vacaciones, y es crucial que aprendas a desconectarte. Deja de cargar el trabajo o los pendientes en la maleta. Este viaje es para soltar, descansar y reconectar contigo. Antes de irte, eso sí, liquidas unos pagos pendientes, probablemente de tarjeta de crédito.

Tus números clave son el 13, 14 y 35. Los colores que te activan: rojo y plateado. El jueves se pinta como tu mejor día de la semana. Ojo con la presión alta y los dolores de cabeza, que pueden prender las alarmas si no te cuidas. Tu cuerpo necesita moverse más y comer mejor. No es capricho: es prevención.

No pierdas de vista tu misión en esta vida. Paso a paso, sin prisa, pero con firmeza. Aries nació para liderar, para guiar, para proteger. Siempre estás levantando a los demás, empujando, resolviendo. Tienes madera de proveedor, y lo sabes. Pero ese ritmo también te pasa factura: tu talón de Aquiles está en tu mente, en tu sistema nervioso. Medita, respira, haz ejercicio y no dejes pasar el chequeo anual con tu médico.

La abundancia te llama y tú, por naturaleza, la atraes. Lo tuyo es crear negocios, generar dinero hasta de lo que parece imposible. Eres fuego, impulso y estrategia.

En temas de amor… ardiente, intenso y posesivo. Tu corazón no siempre se conforma con una sola historia; a veces, vives varias a la vez. Lo importante es que seas honesto contigo y con los demás.

Tauro

Esta semana el tarot te lanza al Ermitaño, una señal clara de que necesitas confiar en ti y en lo que estás haciendo. No dudes, no retrocedas. Estás en el camino correcto, sobre todo en lo laboral. Cree en tus decisiones y defiéndelas con firmeza.

Se viene una etapa de transformación: quieres renovarte, cambiar de look, verte más fresco y ligero. No es superficial, es parte de ese proceso de reinvención que estás atravesando para recuperar seguridad y presencia. Te estás preparando para liderar desde otra vibra.

Eso sí, bájale dos rayitas a la impulsividad. Actuar sin pensar te ha metido en varios líos que pudiste evitar. Respira antes de hablar o decidir. Esta semana, alguien del pasado regresa con intenciones de revivir lo que fue. Tú decides si cierras el ciclo o lo vuelves a abrir.

Tu mejor día es el martes. Los números que te acompañan: 23, 24 y 29. Colores que te favorecen: rojo y blanco. ¿Tu punto débil? El estómago. Y no es casualidad. Tauro es de buen diente, pero no siempre sabe cuándo parar. Aprende a comer con conciencia.

Eres un signo que necesita ver para creer. No te vendes cuentos; prefieres lo real, lo que se puede tocar, lo que se demuestra. Eso te hace analítico, incluso escéptico en temas espirituales. Pero también te convierte en alguien confiable: los secretos que te cuentan, contigo se quedan. Tauro puede amar con todo, pero cuando se trata de compartir, tiende a ponerse primero en la lista. A veces eso se ve como egoísmo… y a veces, lo es.

No todo es negativo: tienes olfato para los negocios y sabes cómo hacer que el dinero crezca. Esta semana llega una propuesta desde fuera, tal vez un negocio del extranjero. No lo pienses tanto. Di que sí. Esa oportunidad podría abrirte una nueva etapa de abundancia.

Géminis

El Sol brilla para ti esta semana. Viene buena fortuna, sí, pero también pruebas: toca abrir bien los ojos y darte cuenta de quién está cerca por cariño real y quién solo se te pega por interés. Ni el amor ni la amistad se compran; si no fluyen de forma honesta, no valen.

Hay un regalo inesperado en camino, probablemente de alguien que quiere algo más contigo. Disfrútalo, pero no bajes la guardia: andas rodeado de chismes, envidias y mala vibra. ¿Consejo práctico? Lleva un limón verde contigo (en la bolsa o mochila) y usa un perfume fuerte, algo que te haga sentir que limpias el ambiente y cortas con esa energía rara.

Te llega una invitación para viajar en agosto. Dile que sí a la aventura, porque te hará bien despejarte y cambiar de escenario.

Cuida tu salud, sobre todo riñones y zona lumbar. Bebe más agua, evita cargar cosas pesadas y pon atención si sientes molestias en la espalda. Tus números de poder son 10, 15 y 27. Colores que te potencian: rosa mexicano y azul intenso. Compatibilidad alta con Leo y Libra.

Tu mente nunca para. Eres dual, cambiante, impredecible. Quieres tener la razón y a veces empiezas más cosas de las que terminas. Así es tu naturaleza: versátil, ágil, inquieta.

Pero también eres un imán social. Tu carisma y tu talento para comunicarte abren puertas donde otros ni se atreven a tocar. Géminis entiende al otro porque vive en los dos lados. A veces, incluso en lo sexual, exploras sin prejuicios, sin drama, y lo asumes como parte de tu experiencia. Esa capacidad de adaptación te vuelve ideal para carreras donde se necesita empatía, discurso y visión: político, médico, conductor, abogado… donde haya público, ahí puedes brillar.

Cáncer

El As de Oros aparece para ti esta semana, y su mensaje es claro: deja de ponerte piedras en el camino. Basta de autosabotaje. Tienes todo para prosperar, pero necesitas creerlo. Tener ambición no es pecado, soñar en grande tampoco. Si no apuntas alto, nunca vas a saber hasta dónde puedes llegar.

Tu naturaleza es emocional y espiritual, lo sé. Siempre piensas en los demás, en dar, en acompañar. Pero también hay que recordar que la abundancia es divina. Dios no quiere que te conformes; quiere que vivas en plenitud. Así que abre los brazos, porque vienen oportunidades para generar más ingresos, y esta carta te empuja a ir por ellos sin miedo.

Tus números clave son 21, 28 y 63. Los colores que te activan: azul y amarillo. Tu mejor día: jueves. La salud puede flaquear un poco en la zona de garganta, nariz y boca, sobre todo si hay cambios de clima. Cuídate de las alergias y no salgas mal abrigado.

Se viene un viaje familiar que te va a reconectar con tu raíz. Además, alguien del extranjero empieza a rondar tu vida con intenciones amorosas. Dale espacio; podría ser una conexión fuerte y duradera.

En el trabajo, Cáncer se planta con fuerza. Tienes liderazgo natural y la gente te respeta. Pero en el amor… cambias. Te entregas tanto que a veces pierdes el centro y terminas dejándote manipular. Por eso sueles buscar relaciones largas, estables, con intención de formar una familia. El problema es que te cuesta soltar el nido: muchos Cáncer son los últimos en irse de casa, porque ese lazo materno es profundo y sagrado para ti.

Como emprendedor, eres excelente socio. Sabes construir desde cero y tienes visión de largo plazo. Tienes alma de arquitecto, de creador: ya sea que escribas, comuniques, lideres o dirijas, lo tuyo es dejar huella. Siempre estás buscando reconocimiento y, cuando lo logras, lo haces con estilo.

Eso sí, no bajes la guardia. Cuida tu patrimonio, no confíes a ciegas en nadie y pon atención para no caer en fraudes o estafas.

Leo

El Mago se asoma en tus cartas justo cuando estás en tu temporada solar, y eso solo puede significar una cosa: estás en el momento perfecto para manifestar lo que deseas. Hay una energía de abundancia rondándote, pero para que realmente te abrace, tienes que soltar lo que te estorba: tu ego, tu soberbia, esa necesidad de tener siempre la razón. Caminar con grandeza es más poderoso cuando se hace con humildad.

Se viene un viaje para festejarte, y claro que lo mereces. Disfrútalo sin culpa, pero con atención: hay amistades falsas que no soportan tu brillo y están vibrando envidia. No te confíes ni sueltes todo de ti tan rápido. Aprende a distinguir quién te celebra de verdad y quién solo te tolera por conveniencia.

Esta semana podrías recibir un dinero extra, tal vez por la venta de una propiedad o vehículo. Aprovecha esa entrada para ajustar cuentas pendientes y comenzar a ahorrar en serio. También te das un gustito: ropa nueva, un perfume que te haga sentir imparable… estás celebrando tu vuelta al sol, y se nota.

Tus números clave son 01, 26 y 40. Colores que te fortalecen: blanco y naranja. Tu mejor día es el miércoles. Compatibilidad alta con Sagitario y Aries. En la salud, cuida garganta y pulmones. Si fumas, es momento de empezar a dejarlo; tu cuerpo necesita aire limpio para seguir brillando.

En lo profesional, vienen buenas noticias. Lo que estaba atorado por fin se mueve y el panorama se abre. No te detengas, no dudes. Estás avanzando. Y si estás soltero, el amor toca tu puerta con fuerza. Es alguien que encaja contigo, que te impulsa, no que te apaga. Los signos de fuego, como tú, necesitan relaciones estables para enfocarse y crecer.

Esta semana, también llega una noticia delicada sobre la salud de un familiar. No te va a quebrar, al contrario: te moviliza desde el amor y el cuidado. Vas a estar ahí para lo que haga falta.

Y como cereza del pastel: te regalan una mascota que va a llenarte de alegría y ternura. Porque sí, también mereces amor puro, sin condiciones.

No le temas al juicio ajeno. Tú viniste a brillar, no a encajar. Sé tú, en voz alta.

Virgo

La carta que te guía esta semana es La Templanza, y su mensaje es fuerte pero necesario: suelta el resentimiento. Es momento de bajarle al ruido mental, dejar de darle vueltas a lo que ya fue y empezar a enfocarte en lo que realmente quieres construir. Estás en una etapa en la que sanar la mente es tan importante como lograr objetivos. Haz las paces contigo. Respira. Cierra capítulos. Y empieza a pensar en ti con más compasión.

Se activan temas importantes relacionados con papeles del extranjero, ya sea por trámites de residencia, seguro social o asuntos legales. No lo dejes al aire: mantén todo en regla y revisa cada documento con cuidado.

Tu mejor día es el jueves. Los números que te dan fuerza esta semana: 09, 20 y 32. Colores que te equilibran: verde y amarillo. En lo físico, la migraña y el bajón emocional pueden aparecer si no haces pausas. Sal a caminar, toma un poco de sol, conecta con lo simple.

En el trabajo, se vienen cambios fuertes que pueden mover el piso, pero también abrir nuevas puertas. Una decisión importante te empuja a crecer, aunque dé un poco de miedo. No te estanques: avanza. Eres tierra, sí, pero no estás hecho para quedarte quieto.

Vas a vender tu coche y cambiarlo por uno más reciente, algo que llevas tiempo pensando. También vienen pagos escolares y la firme intención de seguir preparándote: una maestría o doctorado está en el radar. No es casualidad, es parte de tu evolución.

Un amor del pasado reaparece, pero no te olvides de lo que ya viviste. No caigas dos veces en el mismo cuento si ya sabes cómo termina. Estás para más, y lo sabes.

Además, empiezas a planear un viaje en familia para agosto que te va a recargar el alma.

Virgo, esta semana es de limpieza profunda: de pensamientos, relaciones, decisiones. Estás sembrando una nueva versión de ti.

Libra

La carta que te acompaña esta semana es La Estrella, y trae luz sobre nuevos caminos. Se viene una propuesta laboral con mejor sueldo y mejores condiciones. El único consejo: guarda silencio. No compartas tus planes con cualquiera, porque no todo el mundo sabe alegrarse por tu éxito. Calladito, vas a brillar más.

Esta carta también te impulsa a actualizarte: considera tomar un curso de verano, especialmente en algo que te acerque al futuro, como inteligencia artificial o redes sociales. No es un lujo, es una inversión.

Martes será tu mejor día. Tus números mágicos: 02, 05 y 33. Colores que te abren puertas: rojo y blanco. Cuida tu salud: la circulación y los huesos pueden darte señales. No ignores dolores, ve al médico. Tu energía es compatible esta semana con Escorpión, Acuario y Géminis.

Es momento de mirar con más intención lo que haces día a día. No te pierdas en la rutina sin preguntarte hacia dónde vas. Necesitas volver a conectar con un propósito claro.

Como buen Libra, sueles ser el equilibrio en tu familia. Siempre estás pendiente del bienestar de los demás, eres soporte emocional y un gran padre o madre. Pero también necesitas cuidarte tú: baja el consumo de sal y refrescos, mantén una dieta más limpia y haz del ejercicio una rutina, no un castigo ocasional.

En lo laboral eres cumplidor, detallista, responsable. Te gusta hacer bien las cosas, sin errores. Eres buen jefe, buen líder, alguien que la gente respeta. Además, la suerte te sigue: no te falta el dinero, y cuando menos lo esperas, la vida te da una sorpresa… incluso en la lotería.

Libra también necesita su espacio. Por eso, muchos buscan vivir lejos de casa desde temprano, para poder crecer sin depender de nadie. Esta semana, te llega una invitación para una boda en la playa. Acéptala. Te va a servir para desconectarte, respirar distinto y recargar el corazón.

Escorpio

Esta semana el tarot te marca con la carta de El Loco, y eso no es negativo, al contrario: es un llamado urgente a priorizarte. Basta de cargar con todo y con todos. Es momento de ponerte primero y enfocar tu energía en conseguir estabilidad económica. Lo necesitas. Lo mereces.

Vienen dos golpes de suerte, muy probablemente en juegos de azar o lotería. Juega los números 08, 17 y 50, especialmente lunes y martes, porque esos días traen buena vibra para ti.

Ojo con la gente que te rodea: alguien está mintiéndote descaradamente con tal de obtener algo de ti. No lo ignores. Abre los ojos y rodéate de personas más transparentes y con buena intención.

En la salud, pon atención al estómago e intestinos. Si comes mal o dejas que el estrés te gane, pueden aparecer infecciones o malestares. Necesitas cuidarte mejor por dentro.

Colores que te dan fuerza esta semana: rojo y naranja. Tus signos compatibles: Piscis, Aries y Cáncer.

Y sí, Escorpio es el signo más sexual del zodiaco. Tu intensidad emocional y tu magnetismo te llevan a vivir más de una historia amorosa al mismo tiempo. La vida en pareja estable muchas veces te sofoca, por eso no es raro que termines eligiendo estar solo o tener relaciones sin etiquetas. No hay juicio: solo asegúrate de ser honesto con lo que sientes.

También hay alertas en temas legales o con juzgados. Cuida tus pasos, no firmes nada sin leer bien, y evita a toda costa engancharte en provocaciones. Tu energía, como buena agua intensa, tiende a absorber conflictos; esta semana, mejor deja que fluyan sin meterte de más.

Estás considerando mudarte a otro país, y no es una locura: podría ser justo el impulso que necesitas para crecer profesionalmente y madurar en otro nivel.

Un amor del pasado reaparece con ganas de formalizar. Piénsalo bien antes de abrir la puerta. Y sí, también estás contemplando una cirugía estética: si te va a hacer sentir mejor contigo, adelante, pero hazlo por ti, no por nadie más.

Sagitario

Esta semana te marca la carta de La Torre, que no viene a destruirte, sino a empujarte con fuerza hacia una transformación necesaria. Toca decidir: ¿te quedas en lo mismo, aguantando por comodidad, o te atreves a cambiar de rumbo en lo profesional y en lo amoroso? La respuesta que elijas no solo va a sacudir tu presente, sino que va a reescribir tu futuro.

Te llega un dinero extra que proviene de un trabajo que ya habías dado por cerrado. También te invitan a una boda, y ojo: será en el extranjero. Dile que sí. Viajar te regenera el alma. Eso sí, protégete de los chismes. Hay mucha boca suelta cerca de ti. No les des material.

Tu mejor día: lunes. Números con poder esta semana: 07, 25 y 77. Colores que te impulsan: rosa mexicano y rojo. Signos con los que hay buena vibra: Tauro, Aries y Leo.

Y si algo te pesa, suéltalo. Sin culpa. Sin explicación. Porque cuando Sagitario se aferra a lo que ya no vibra, pierde esa chispa que lo vuelve invencible.

También se asoma una sorpresa: te regalan una mascota, y esa pequeña criatura viene a enseñarte ternura, compañía y mucha alegría.

Sagitario es un ser dual, mitad humano, mitad animal. Por eso combina una mente creativa y filosófica con un instinto salvaje que no se deja dominar. Sí, te gusta amar en pareja, pero en el momento que alguien quiere controlarte, sales corriendo como un caballo desbocado. Necesitas amar en libertad o no amar en absoluto.

Tu mitad animal también se nota en ese impulso con el que hablas sin filtro. No sabes guardarte mucho, y a veces sueltas verdades que duelen… pero también sanan.

Como último signo de fuego y dueño del cierre del año, tienes esa capacidad extraña de resurgir aunque todo se derrumbe. Donde otros se rinden, tú vuelves a intentarlo… pero mejor.

Capricornio

La carta que te guía esta semana es La Rueda de la Fortuna, que anuncia movimiento y nuevas aventuras. Es momento de salir de la zona cómoda, de iniciar proyectos que marquen el camino hacia el futuro que quieres. Tu signo es precavido, y eso te da ventaja para construir estabilidad económica, pero no temas arriesgar un poco.

Se acerca un viaje en familia que te va a llenar de alegría y sonrisas. Pero cuidado con las amistades tóxicas que solo buscan frenarte o verte caer; aléjate y enfócate en rodearte de buena energía. No prestes dinero ni cosas valiosas; la suerte no anda de tu lado en ese aspecto.

Tu día más poderoso será el jueves. Tus números son 11, 18 y 30. Los colores que te fortalecen: rojo y amarillo. Ten cuidado con el cansancio y los dolores de cabeza; busca momentos para relajarte. Compatibilidades altas con Aries, Tauro y Escorpio.

Eres como la cabra que siempre avanza, solitaria y obstinada, dispuesta a alcanzar su meta sin importar quién se cruce en el camino. Eso te da fuerza, pero también puede hacerte parecer soberbio. Sin embargo, esa madurez te convierte en el pilar de tu familia, quien se encarga de todo. Cuando alcanzas tus objetivos, te vuelves más espiritual y te gusta ayudar a los demás.

Eres un excelente administrador de tus bienes, pero ojo con caer en excesos como el alcohol o los vicios. El ejercicio y una terapia psicológica pueden ser aliados valiosos para mantener el equilibrio.

Acuario

Con la carta del Mundo, el tarot te dice que ha llegado el momento de empacar maletas y salir a disfrutar. No te atormentes pensando que siempre tienes que estar trabajando; también mereces descansar y divertirte.

Las oportunidades para crecer económicamente llegan a través de conexiones con personas del extranjero. Abre la puerta a negocios o proyectos internacionales que pueden cambiar tu panorama financiero.

Ten cuidado con amores del pasado que aún te lanzan comentarios negativos. Pon límites firmes y no permitas que esas energías te afecten.

Tu mejor día será el jueves. Los números que te acompañan: 04, 06 y 15. Colores que te ayudan: rojo y verde. Cuida tus riñones y regula tus hormonas; una visita al médico no está de más.

Puede llegar una propuesta seria de amor o incluso un compromiso. Mantén una visión alta de tus metas y propósitos.

Acuario es sociable, admirado y muy enamoradizo, pero con el tiempo suele preferir la soledad o la compañía solo de sus hijos. La libertad es vital para ti, y cualquier intento de control puede hacerte guardar rencor. Aprende a convivir con más armonía para evitar esos resentimientos.

En cuanto a estilo, eres vanguardista y te encanta marcar diferencia con tu ropa y perfume. Siempre buscas destacar.

Eres un hijo ejemplar que apoya a sus padres. Esta semana puede ser un cierre de mes complicado, así que organiza bien tus pendientes para evitar sorpresas.

Piscis

El As de Bastos llega para decirte que es hora de tomar decisiones firmes y brillar con luz propia. Cambiar de rumbo laboral o incluso mudarte a otro país podría ser justo lo que necesitas para avanzar.

Esta semana es para cerrar ciclos y actualizar proyectos que has dejado pendientes. Cuidado con las malas intenciones de ciertas personas: aleja de tu vida a quienes solo buscan hacer daño.

Jueves será tu día más potente. Los números mágicos que te acompañan: 08, 35 y 40. Los colores que te equilibran: verde y azul. Signos compatibles para ti: Piscis, Cáncer y Virgo.

Tu punto débil está en el colesterol y el corazón, así que es hora de cuidar tu estilo de vida con más atención.

Como último signo de agua, eres emocional y buscas compañía constante. Tu talento artístico te distingue y te lleva a profesiones como arquitectura, medicina y comunicación. La escritura es tu pasión, y no es raro que busques dejar un legado a través de libros.

En el amor eres fiel y cariñoso, pero cuando una relación termina, te cuesta mucho dejar ir y a menudo buscas retomar lo que hubo.

Tu salud mental puede ser un desafío, al igual que el metabolismo lento que te lleva a subir de peso. Esta semana es buena para empezar un curso de inteligencia artificial o redes sociales que te ayude a expandir tu mente.

En agosto habrá un viaje familiar importante. Mantente alerta para no caer en fraudes y revisa bien todo lo que compres.

 

Con información de Mhoni Vidente.

EE