Los Bukis conquistan Chicago y muestran todo el poder mexicano

Doscientos 50 mil dólares por cantar 3 horas y media, en dos días diferentes. ¿Nada mal verdad? Esa cantidad fue la que recibió cada uno de los siete integrantes de Los Bukis o “Los Beatles mexicanos” (como incluso los llegó a presentar el Canal 7 de Chicago), por cantar dos conciertos en esa ciudad.

El periódico Chicago Sun-Times reportó que el único grupo que recibió un pago similar fueron The Rolling Stones, cuya última presentación en Chicago fue en 2019.

El show de reencuentro de Los Bukis, después de 25 años, los convirtió en el primer grupo latino en la historia en llenar el estadio Soldier Field de Chicago. ¡129 mil entradas vendidas en 2 noches consecutivas! (140 mil personas entraron, considerando invitados especiales).

“La semilla del amor” rindió frutos con un reencuentro histórico para el que esperaron un cuarto de siglo. Las fechas fueron un completo “SOLD OUT” que dejó los corazones de miles de familias mexicanas llenas de ilusión y emoción.

Hacía mucho tiempo que no se veía a abuelos, padres, hijos y jóvenes, todos juntos, disfrutando de un mismo espectáculo. Como Don Ramón Sánchez, que con 83 años viajó junto a sus 4 hijos y 11 nietos desde San Luis, Misuri, a 5 horas de Chicago. Pagaron 16 entradas preferenciales de 180 dólares cada una y gastaron la noche del 5 de septiembre no menos de mil 500 dólares en cervezas, snacks y estacionamiento. Pero eso es lo menos. Viajar en familia, reunirse para cantar en español y recordar a México, no tiene precio.

“La #bukimanía desbordada hizo de estas noches algo mágico e inolvidable”, escribió Marco Antonio Solís, “El Buki Mayor”, en sus cuentas de redes sociales.

Los hashtags #MarcoAntonioSolis #LosBukis #seveiavenir #labukimaniasigue hicieron que el show de Chicago fuera tendencia mundial en Twitter, Facebook e Instagram durante las noches del 4 y 5 de septiembre.

Definitivamente fue algo histórico e inolvidable. No solo por la música, los recuerdos y la nostalgia, también por la demostración del impresionante poder de consumo de los mexicanos en Chicago, la décima ciudad con más compatriotas en el mundo.

Es cierto que Los Bukis no son el primer grupo mexicano en presentarse en el Soldier Field. Jaguares se presentó el 6 de agosto del 2000 luego de un partido de americano, pero no reunió ni cerca la misma cantidad de público, según cuentan. Además, no eran el evento principal. También se han presentado otras bandas como Bronco en los intermedios de partidos amistosos entre Las Chivas vs América, pero nada se compara con lo que lograron Los Bukis en dos noches.

Haciendo historia

Veinticinco años después de su separación, el grupo mexicano liderado por el legendario cantautor Marco Antonio Solís se reencontró por primera vez con sus integrantes originales para cantar “Tu cárcel” en un concierto por streaming titulado “Bohemia en pandemia”. Era apenas el 9 de mayo.

Fue una sorpresa ver a Los Bukis con su alineación de los ’80s: Marco Antonio Solís (guitarra y voz), Joel Solís (guitarra), José Javier Solís (percusiones y pandero) -Marco y José Javier son hermanos, Joel es su primo, originarios de Ario de Rosales, Michoacán- Eusebio “Chivo” Cortez, originario de la Morelia; Pedro Sánchez, originario de Uruapan, Michoacán (batería); y los hermanos Guadarrama, originarios de Zacatecas, Roberto y José (teclados).

Aquel reencuentro de mayo desató memes, comentarios y la expectativa de una gira, misma que se anunció a mediados de junio, titulada “Una historia cantada”. Inició el 27 de agosto en el Sofi Stadium de Los Ángeles, California, que también arrancó con entradas agotadas en esa ciudad.

El 4 y 5 de septiembre marcó el regreso de Los Bukis a la ciudad en la que se presentaron por primera vez en Estados Unidos y que también es parte de la historia contada y cantada del grupo.

Así lo reveló el propio Marco Antonio. “Aquí fue la primera vez que cantamos en Estados Unidos. En el Alamedas Casino, el 16 de diciembre de 1977, por la esquina de Milwaukee y Pulaski; y desde entonces, por separado, hemos venido siempre a Chicago”.

El viaje por el tiempo, la distancia y la nostalgia comenzó con los acordes de “Mi fantasía” y de ahí, en esa noche del reencuentro para los fanáticos que llegaron a verlos en su juventud o para quienes este concierto fue la primera oportunidad de verlos reunidos. Fue, simplemente, mágico e inolvidable.

Corear las canciones, verlos felices, cantar con ellos las canciones de su discografía, éxitos eternos, que evocan momentos, sentimientos, quereres, adioses, que forman parte de la historia de muchos, de la historia de México, de los mexicanos en Estados Unidos, fue fenomenal.

La prensa local bromeó con que se trataba del “Bukipalooza”, parafraseando al festival Lolapalooza que reunió hace un mes en Chicago a miles de turistas y jóvenes anglosajones. Este fue un show 100% mexicano.

El tráfico a la entrada y a la salida, a vuelta de rueda. Estacionarse en los lugares cerca del Soldier Field era otro gasto. No fueron los 20 o 30 dólares que usualmente se paga por estacionarse para un concierto en el Allstate Arena o en el United Center: Aquí había que pagar, como mínimo 50 dólares.

Un negocio en dólares

Por ahora la gira de Los Bukis será exclusivamente en el llamado “México del Norte”. Es decir, los mexicanos en Estados Unidos, sólo por el momento los que tienen el privilegio de verlos, ya sea por la logística, por el alto porcentaje de vacunados y, claro, porque aquí la nostalgia se paga en dólares.

“Una historia cantada” continuará el 15 de septiembre en Dallas, Texas; el 18 en Houston, Texas; el 25 en San Antonio, Texas y el 1 y 2 de octubre en Oakland, California. Las Vegas, Seattle, Nueva York y San Diego están agendados, aún sin fecha confirmada, para noviembre y diciembre.

La cifra

140 mil personas abarrotaron el Soldier Field de Chicago, considerando invitados especiales

CÉSAR Y LETICIA COMPROMETEN SU AMOR

Tapatío pide matrimonio durante concierto; los invitan a la gira

César Pedraza Arroyo es oriundo de Guadalajara, Jalisco y vive en los límites de Indiana con Illinois desde hace 9 años, donde trabaja en la construcción. Allí, en el pequeño poblado de Lafayette, conoció en 2017 a Leticia Macedo, originaria de Zacatecas, que es mesera en un restaurante mexicano.

En pleno concierto de Los Bukis, en la noche del 5 de septiembre, César se arrodilló, sacó el anillo que tenía guardado desde los primeros días de agosto (cuando también compró las entradas para el concierto) y le pidió matrimonio a Leticia. El hecho fue registrado por un amigo, que lo subió a Instagram. El video tiene hoy 450 mil reproducciones y apareció en varios noticieros de las principales cadenas de televisión de Chicago.

Los Bukis se enteraron del hecho dos días después, cuando ya habían dejado Chicago. Y, a través de redes sociales, los invitaron, con todos los gastos pagos, a seguir su gira por varias ciudades de Texas a partir de la próxima semana.

