Los Aguas Aguas en Guadalajara: La banda promete un "pachangón" con su primer concierto en la ciudad

Con planes de hacer un “pachangón”, Los Aguas Aguas se alistan para el concierto que ofrecerán por primera vez en Guadalajara el próximo sábado 18 de junio en el Anexo Independencia, y prueba de ello son los planes que tiene la banda veracruzana para el público tapatío. Aquí te contamos todos los detalles.

En entrevista para INFORMADOR.MX, Daniel Cruz —bajista de Los Aguas Aguas— dijo que la banda está muy emocionada por compartir sus vibrar de reggae, funk y Jazz con sus fans de la ciudad, a quienes por fin complacen luego de la pandemia, y las primeras pruebas de ello son los sencillos como “Trópico“ y “Mujer Luna”, que han lanzado durante los últimos meses, luego de sus dos discos en 16 años de trayectoria artística.

Los Aguas Aguas: Así será el show en el Anexo Independencia

Pese a ya haber pisado grandes escenarios como el del Festival Vive Latino, así como poner a bailar a público internacional, la banda no se había presentado en Guadalajara, por lo que cumplirán su deuda y, según adelantaron, este show es perfecto para un público que le guste la fiesta, aunque también se adapta para aquellos que quieran conocer más sobre la buena música.

“El show es para todo público, sí nos gusta poner a bailar a la gente que nos está viendo pero estamos seguros que este concierto en Guadalajara será un éxito”, dijo. “Nos gusta la pachanga y divertirnos; queremos compartir eso”.

Su tercer álbum ya está listo

Por si fuera poco, Los Aguas Aguas ya están casi listos para lanzar por completo su tercer álbum de estudio, cuyas canciones han sido presentadas a lo largo de los últimos meses; sin embargo, aún faltan sorpresas por revelar, según dijo Cruz.

“Viene el tercer álbum”, dijo. Sin embargo, no adelantó detalles sobre el título del proyecto ni la portada que éste llevará, pero invitó a los fans a permanecer atentos ya que en las próximas semanas podrían lanzar detalles.

Aseguró, además, que todavía faltan tres canciones más que completarán los sencillos para formar el álbum sin nombre. “Y todavía habrá más sencillos después”, dijo. Estos estaban ya listos para ser presentados a los seguidores de la banda, pero la llegada de la pandemia detuvo el proyecto y, según explicó, se pensó en una manera distinta de compartir su música, ya que estaban acostumbrados a lanzar discos completos y no sencillos “como ya se hace hoy en día”.

El proyecto contará con colaboraciones de nivel internacional como Sacha Triujeque (Gustavo Cerati), Guido Díaz (Celia Cruz, Issac Delgado), Hans Mues (productor de las bandas de reggae más importantes de México) y Greg Landau (Maldita Vecindad, Susana Baca).

Los Aguas Aguas cuentan hasta el momento con dos álbumes: “Easy and tropical machine” de 2008 y “Two, three karate mooves” de 2011. Gracias al buen recibimiento que han tenido como grupo, se han presentado en shows a nivel internacional como en Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Francia, Bélgica, España y Portugal. También han recibido nominación a los Premios IMAS en la categoría de Mejor Álbum Jazz, Funk y Fusión.

¿Quiénes son Los Aguas Aguas?

El grupo actual está conformado por Demiss Arenal Reyes , Edwin Bandala Mayoral Connan Contreras Sánchez (batería y voz), Luis Felipe Balderas López , Osiel Rodríguez Quintero , José Arturo González Huesca , Daniel Cruz Gracia y Manuel Monforte Romero. CORTESÍA / CONCUAMEDIA

Para quienes aún no conocen el origen de la orquesta tropical, Daniel nos explicó la historia del porqué de su nombre como agrupación, que quizá no tiene mucha ciencia o profundidad literaria, pero sí una esencia de barrio y sencillez.

Así lo platicó Daniel con este medio, a quien reveló que el curioso origen del nombre se fue formando solo, cuando se juntaban para tocar y reunían los instrumentos, la gente los veía pasar advertía diciendo “Aguas Aguas”, en referencia con la expresión cuyo significado refiere a una precaución. “Y cuando nos preguntaron que cómo se iba a llamar la banda, dijimos: ´pues Los Aguas Aguas´. Ya nos conocían así en el barrio”, dijo.

Como parte de su carrera, ya en 2019, Los Aguas Aguas lanzaron un sencillo en vinil de colección, con una de sus canciones emblemáticas de nombre “Tranquilo y tropical” junto a su videoclip oficial. Sus últimos sencillos son "#Mañana 228" feat. Bipo Montana y Stilo, "Cumbia me llaman", "Un bolero para Lorena" feat. Daniel, me estás matando, "Mujer Luna" y "Trópico" feat. Los Choclok.

El grupo actual está conformado por Demiss Arenal Reyes (voz principal), Edwin Bandala Mayoral (jarana y coros), Connan Contreras Sánchez (batería y voz), Luis Felipe Balderas López (teclados), Osiel Rodríguez Quintero (guitarra), José Arturo González Huesca (saxofón), Daniel Cruz Gracia (bajo) y Manuel Monforte Romero (trompeta).

Toma nota

Fecha: Sábado 18 de junio del 2022. El concierto inicia a las 20:00 horas

Sábado 18 de junio del 2022. El concierto inicia a las 20:00 horas Lugar: Anexo Independencia. Ubicado en calle Epigmenio González #66. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco.

Precio: $250 (Preventa) $350 (General) $450 (VIP) CONSIGUE BOLETOS AQUÍ

$250 (Preventa) $350 (General) $450 (VIP) Artistas invitados: Zully y Babas Tutsipop

AC