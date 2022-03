Lollapalooza 2022: Dua Lipa y Metallica, a la cabeza del festival

La nueva edición del festival musical Lollapalooza ha revelado a las estrellas que estarán presentes en su próximo lineup, teniendo a Dua Lipa y Metallica como algunos de los exponentes que serán los responsables de dar cierre al encuentro en sus diferentes días.

Tras replicar su formato en diversos países como Argentina y Chile, Lollapalooza realizará su habitual encuentro en su ya tradicional sede Grant Park, en Chicago, Illinois, en donde dedicará cuatro días de actividades, del 28 al 31 de julio, del presente año.

Con la presentación de su cártel oficial, Lollapalooza reveló que su agenda musical estará integrada por Metallica, Dua Lipa, Green Day, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Lil Baby, además de la Manchester Orchestra, Wallows, Girl in red, The Kid Laroi, The Wombats, Dominic Fike y Royal Blood, por ejemplo.

A través de sus redes sociales, el festival compartió su extensa lista de artistas invitados para esta edición 2022 y señaló que mediante su web oficial www.lollapalooza.com ya están los boletos disponibles para compra.

Entre las diferentes opciones que el festival ofrece para sus accesos, destaca el bono completo de 350 dólares para asistir los cuatro días del evento, tarifa que incrementa a 650, 1500 y 4200 dólares dependiendo si se optan por los boletos VIP o Platinum, que ofrecen más amenidades para los fanáticos, incluso propone otros paquetes si hay asistentes que desean incluir hospedaje a su estancia en Lollapalooza.

MF