Llega a Netflix la magia de “My Little Pony: nueva generación”

Este viernes 24 de septiembre, se estrena en Netflix la película animada, “My Little Pony: nueva generación”, protagonizada por Belinda, Vadhir Derbez y Paulina Goto, entre otros actores que prestaron su voces para interpretar a estos divertidos personajes.

La cinta, dirigida por Robert Cullen, José L. Ucha y Mark Fattibene plantea una premisa importante, el aprender a aceptar las diferencias de los demás para vivir en armonía. En la trama, los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios ha vivido enemistados los últimos años, pensando en que cada una de sus comunidades es un peligro al acecho.

Sin embargo, “Sunny” (con voz de Belinda), sabe que no es así, porque su papá le inculcó el respeto por los demás. Esta discordia que existe entre los ponis terrestres, los pegasos y los unicornios, ha hecho que “Equestria” pierda su magia y habrá que recuperar el encanto.

En entrevista con EL INFORMADOR, Vadhir y Paulina hablan sobre participar en este proyecto al que consideran un regalo con muchas enseñanzas. “Estamos felices de haber participado en un proyecto tan bonito, las animaciones están súper bien hechas y preciosas, además tiene la parte musical porque los dos (Paulina y él) nos dedicamos a esto, así que también estuvo muy lindo meterle por ese lado”, cuenta el actor.

Para Paulina esta es su primera incursión en el doblaje. “Lo disfruté muchísimo, fue mi primera experiencia, ya tenía ganas de hacerlo, así que la pasé muy bien, fue un nuevo reto y muy padre hacerlo con ‘My Little Pony’, que además un poco sí crecí viendo alguna película y jugando con los ponis, así que mi niña interior está feliz y agradecida”. La actriz adelantó que ella es una pegaso -“Pipp”- a la que le gusta cantar y que es aficionada de las redes sociales.

La mente abierta a las diferencias

En la trama, “Sunny” (Belinda), una poni terrestre idealista, está decidida a encontrar una manera de devolver la magia al mundo en el que cohabitan todos. Para lograrlo, se unirá a “Izzy” (Leticia Amezcua), una unicornio de gran corazón, y juntas se embarcarán en una aventura épica hacia tierras lejanas donde se encontrarán con “Pipp” (Paulina Goto); con “Zipp”, otra pegaso (Valca Ponzanelli) y con el siempre responsable poni terrestre “Hitch” (Vadhir Derbez).

Sobre su personaje, Vadhir comentó que interpreta a un poni terrestre que constantemente se debate entre su responsabilidad como sheriff y su amistad con “Sunny”: “Creo que mi personaje tiene este lado duro de sheriff, pero gracias a la amistad que tiene con ‘Sunny’, y que no la quiere dejar ir sola, se atreve también a abrir su mente, y se dice… ‘bueno, vamos a ver qué pasa con esto de lo que no estoy nada cómodo, pero lo vamos a intentar’, y se da cuenta que no tiene por qué tenerle miedo a lo diferente, a lo que le enseñaba la sociedad y todo este mundo en el que él vivía, y se lleva algo muy gratificante de poder darse la oportunidad de conocer a estos ponis que son tan diferentes y similares a él”.

