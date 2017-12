Lizeth González enfrentó una “competencia cardiaca”

“La Voz… México” está pronto a finalizar, y Lizeth González se encuentra en la semifinal después de una “competencia cardiaca”, como ella misma la define en entrevista con este medio. Y es que el domingo enfrentó a Marian y Mariel, quienes desde su punto de vista “lo hicieron excelente, no creí que yo fuera a pasar, porque además estaba muy nerviosa por el simple hecho de saber que iba contra ellas, son dos voces que logran hacer armonía, eso suma muchos puntos”.

Sin embargo, Lizeth logró sobreponerse a los nervios que la embargaban a través de “mucha concentración”, una técnica que utiliza a menudo. “Trato de concentrarme en lo que estoy haciendo, canto y el mundo se me olvida, no quería ver a nadie ni saludar, sólo quería cantar. Sobre todo, traté de estar siempre pensando que cualquier cosa que sucediera después, ya era increíble el hecho de estar ahí en ese escenario… Y sí, fue una grandísima experiencia, por lo que estoy muy agradecida con Yuri, por haberme brindado la oportunidad de continuar”.

Además, afirma que esa noche dominical marcó un gran crecimiento en ella, pues sintió que en la parte corporal mejoró bastante al momento de estar en el escenario; pero no es el único aprendizaje que tiene de la competencia, durante el proceso de “La Voz… México” ha crecido bastante como cantante:

“Tanto de mi coach como de mis compañeros he aprendido muchísimo. Cada uno tiene una energía diferente. Ha sido un proceso lleno de aprendizajes: vocalmente porque ahora sé que puedo lograr niveles con mi voz que antes creía que no podría, he descubierto esto, me siento con mucha más potencia vocal, me he demostrado a mí misma que sí puedo”.

Un proceso lleno de sorpresas

Lizeth González nunca creyó que llegaría hasta la etapa semifinal del programa televisivo, incluso no pensó en estar dentro de éste. “No pensaba que llegaría hasta aquí; hubo momentos donde creí que no pasaría del casting. Cada etapa ha sido sorpresiva, porque yo estoy compitiendo con amigos que están acostumbrados a cantar solos en el escenario, entonces todo el tiempo estoy luchando por acostumbrarme a estar sola en éste y demostrar seguridad, cosa que debo seguir trabajando”.



Así, la cantante se prepara para la siguiente presentación. “Ensayaré muchísimo, trabajaré duro, me concentraré bastante. Ya di un gran paso, entonces, ¿por qué no dar otro? Quiero demostrar mi crecimiento a lo largo de esta competencia en la semifinal”.

Una vez que termine el reality, Lizeth planea continuar con su lucha, independientemente de los resultados finales, pues está decidida a no parar de cantar, “seguiré luchando y tocando puertas, porque soy consciente que esta competencia no te hace realmente una carrera”.